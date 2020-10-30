Aldığı kararla Bin Günde Memleket Hareketi başlatan Muharrem İnce, bu kapsamda çalışmalarını sürdürüyor. Birçok ili gezen Muharrem İnce bu kez hareketine katılan isimleri açıkladı. Bu kişiler arasında tek üniversite öğrencisi olan Zeynep Hazal Tulgar merak konusu oldu. Peki Muharrem İnce'nin Memleket Hareketinde yer alan Zeynep Hazal Tulgar kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar...

ZEYNEP HAZAL TULGAR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Zeynep Hazal Tulgar, Marmara Üniversitesinde eğitimini sürdürmektedir. Dansçı olan Zeynep Hazal Tulgar, 20 yaşındadır ve Yengeç burcudur.

MUHARREM İNCE'NİN MEMLEKET HAREKETİNE KATILAN KİŞİLER

Muharrem İnce'nin açıkladığı kişiler şu şekilde:

Ahmet Özalp (Siyaset Bilimi Profesörü)

Ali Rıza Büyükuslu (İşletme Profesörü)

Ali Tunç Can (Uçak Mühendisi)

Alper Karaoğlan (Tıp Profesörü)

Ayberk Yağız (Endüstriyel tasarımcı)

Ayşe Özsoy Sarıkamışlı (Avukat)

Aykut Demiray (Bankacı)

Barış Kuzgunay (Tıp Profesörü)

Berk Hacıgüzeller (Mali Müşavir)

Berna Bütüner Karadeniz (Siyaset Bilimcisi)

Burak Hasar ( Diş hekimi)

Cüneyt Oğuz ( Yatırım Bankacısı)

Çiğdem Bayraktar Ör (Yazar, yayıncı)

Ebru Arıkan (İş insanı, eğitimci)

Erkin Şahinöz (FED eski ekonomisti)

Gürbüz Evren ( Kalkınma uzmanı)

Hüseyin Baranel (Turizmci)

Hüseyin Ercüment Değer (Avukat)

İlhan Düz Yürek (Yönetici)

İlkay Yıldırım (Ekonomist)

İpek Özkal Sayan (Siyasal Bilgiler Doçenti)

Mehmet Kazancıoğlu (Makine mühendisi, yatırım uzmanı)

Mert Ünlü (İhracatçı)

Meryem Şengül Kala (Gazeteci)

Muharrem Yıldız (Eğitimci, öğretim görevlisi)

Muharrem İnce (Fizik öğretmeni, eski milletvekili)

Osman Kurtuluş (Ortopedi ve travmatoloji)

Osman Serkan İleri (Doktor öğretim üyesi, inşaat mühendisi)

Özgür Serkan Yılmaz (Üst düzey yönetici)

Serkan Yahşi (İnşaat mühendisi)

Serkan Ufuk Akgün ( Sanayici, iş insanı)

Sibel Aracı (Psikiyatrist)

Tolga Yücel (Oyuncu, yönetmen, yapımcı)

Yağız Elver ( Akademisyen)

Zeynep Hazal Tulgar (Üniversite öğrencisi)