CHP'den ayrı şekilde Memleket Hareketi başlatan ve çok sayıda ili gezen Muharrem İnce, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak , gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Madenlerde yaşam odaları, termik santrallerde filtre ve yenilenebilir enerjiye öncelik istiyoruz. Hayvanı can kabul eden bir düzenleme istiyoruz. Herkese eşit ve sağlık hizmeti istiyoruz. Yapacağız ve kazanacağız. Sağlıkçılara şiddet uygulanmadığı ve uygulayanlara ceza verilen bir ülke istiyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta Barış Dünyada Barış” ilkesini onurluca koruyarak mültecilerin ve göçmenlerin güle oynaya ülkelerine dönmelerini istiyoruz. Bağımsız bir Merkez Bankası istiyoruz. Bir biriyle barışan, adil yönetilen bir ülke istiyoruz. Yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi bir ülke istiyoruz. Katma değeri yüksek ürün üreten, marka oluşturan, tasarım yapan firmaların finansmanına, teknolojiye ve nitelikli iş gücüne ulaşmaları istiyoruz.

Tarladan sofraya kadar tüm üreticilerimizi amasız, fakatsız desteklemek istiyoruz. Kamusal kaynak dağıtımında adil ortam istiyoruz. Kadınların toplumsal hayatına ve iş gücüne katılımında adil düzen istiyoruz. KOBİ’lere verilen kredilerde hakkaniyet istiyoruz. Emeklilerin maaşlarını işsiz çocuklarıyla paylaşmadığı bir düzen istiyoruz. Kindar değil, kardeşçe yaşayan bir düzen istiyoruz. Bütün öğrencilere ücretsiz laik ve bilimsel eğitim, bu eğitimde fırsat eşitliği istiyoruz. İtaat eden değil, sorgulayan gençlik istiyoruz. Atanamayan öğretmenleri öğrencileriyle buluşturmak istoruz. Bilişime ulaşımda yasakların kalktığı, ucuz ve hızlı internet istiyoruz. Yurt dışında yaşama hayalleri değil, Türkiye için güzel hayaller kuran genç nesil istiyoruz. Biz tam bağımsız Türkiye istiyoruz. "

MUHARREM İNCE'NİN MEMLEKET HAREKETİNE KATILAN KİŞİLER

Muharrem İnce'nin açıkladığı kişiler şu şekilde:

Ahmet Özalp (Siyaset Bilimi Profesörü)

Ali Rıza Büyükuslu (İşletme Profesörü)

Ali Tunç Can (Uçak Mühendisi)

Alper Karaoğlan (Tıp Profesörü)

Ayberk Yağız (Endüstriyel tasarımcı)

Ayşe Özsoy Sarıkamışlı (Avukat)

Aykut Demiray (Bankacı)

Barış Kuzgunay (Tıp Profesörü)

Berk Hacıgüzeller (Mali Müşavir)

Berna Bütüner Karadeniz (Siyaset Bilimcisi)

Burak Hasar ( Diş hekimi)

Cüneyt Oğuz ( Yatırım Bankacısı)

Çiğdem Bayraktar Ör (Yazar, yayıncı)

Ebru Arıkan (İş insanı, eğitimci)

Erkin Şahinöz (FED eski ekonomisti)

Gürbüz Evren ( Kalkınma uzmanı)

Hüseyin Baranel (Turizmci)

Hüseyin Ercüment Değer (Avukat)

İlhan Düz Yürek (Yönetici)

İlkay Yıldırım (Ekonomist)

İpek Özkal Sayan (Siyasal Bilgiler Doçenti)

Mehmet Kazancıoğlu (Makine mühendisi, yatırım uzmanı)

Mert Ünlü (İhracatçı)

Meryem Şengül Kala (Gazeteci)

Muharrem Yıldız (Eğitimci, öğretim görevlisi)

Muharrem İnce (Fizik öğretmeni, eski milletvekili)

Osman Kurtuluş (Ortopedi ve travmatoloji)

Osman Serkan İleri (Doktor öğretim üyesi, inşaat mühendisi)

Özgür Serkan Yılmaz (Üst düzey yönetici)

Serkan Yahşi (İnşaat mühendisi)

Serkan Ufuk Akgün ( Sanayici, iş insanı)

Sibel Aracı (Psikiyatrist)

Tolga Yücel (Oyuncu, yönetmen, yapımcı)

Yağız Elver ( Akademisyen)

Zeynep Hazal Tulgar (Üniversite öğrencisi)