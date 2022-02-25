Muharrem İnce'nin Memleket Partisi patladı! Art arda istifalar, tek adam yönetimi, kadınlara tacizler ve İmamoğlu ile pazarlık...

CHP'den ayrıldıktan sonra Memleket Hareketi adıyla Türkiye'de ziyaretlere başlayan Muharrem İnce, daha sonra Memleket Partisini kurmuştu. Millet İttifakı içinde yer almayan ve iddialı açıklamalarıyla dikkat çeken Muharrem İnce'nin partisinde kazan kaynadı. Halk TV yazarı ve yorumcusu İsmail Saymaz kaleme aldığı köşe yazısında, parti içindeki son durum ve yaşananları anlattı.

"İNCE, ANKETLERDE EN BEĞENİLEN SİYASİLER LİSTESİNE GİREMİYOR"

Yazısında partinin dokuzuncu ayı dolmadan çatırdadığını ifade eden İsmail Saymaz şunları yazdı:

"Halbuki büyük ümitlerle yola çıkmışlardı. "Ne sağ ne sol" dediler. Amblem olarak nazar boncuğunu seçtiler.

Bu renksizlik gayreti, İnce'nin pragmatik çizgisini yansıtıyor. Çünkü İnce, CHP'de bir kez daha cumhurbaşkanı adayı ve genel başkan olamayacağına kanaat getirdiği aşamada 'Memleket' için yola çıktı. Gerçekte bu parti, İnce tarafından adaylık kampanyası için kuruldu. CHP'de siyasi kariyerinin bittiğini düşünen ya da Atatürkçü düşünceden sapıldığına inanan kim varsa İnce'nin arkasından geldi.

Öyle bir rüzgar yarattı ki CHP'liler de "Yüzde 5'i var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bile "Acaba?" diye düşündü.

Acaba CHP'den bir parça koparır mıydı?

İktidar medyası dişlerini sıka sıka İnce'nin Erdoğan Ailesi'ne ilişkin eleştirilerini canlı yayınladı.

Gel gör ki bekleneni vermedi.

İnce, anketlerde en beğenilen siyasiler listesine giremiyor.

Memleket Partisi yüzde 1'i nadiren geçiyor."

MUHARREM İNCE'NİN 3 HATASI

Muharrem İnce'nin 3 hatası olduğunu belirten Saymaz şöyle yazdı:

"Bir: 24 Haziran 2018'de aldığı yüzde 30'luk oyun kendisine verildiğini sanıyor. Oysa bu, ağırlıklı CHP'nin ve sol muhalefetin oyu.

İki: 24 Haziran'da açıklama yapmayarak, İsmail Küçükkaya'ya "Adam kazandı" diye mesaj atarak, seçmenin güvenini kırdığı için sürekli "O gece ne oldu?" sorusuna muhatap oluyor. Acıdır ki, verdiği yanıtlar ikna etmiyor.

Üç: İnce, 31 Mart 2019'daki yerel seçimde İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerini kazanan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın öne çıktığını görmüyor."

"82 KURUCU ÜYEDEN 27'Sİ İSTİFA ETTİ"

Partideki 82 kurucudan 27'sinin istifa ettiğinin bilgisini veren Saymaz, "Siyasette kuraldır: Dışa doğru büyümezseniz içe doğru daralırsınız. Memleket'in akıbeti de öyle oldu." diye yazdı.

"WHATSAPP'TA PARTİLİLERE KÜFÜR ETMİŞ"

Parti içinde yaşananlar hakkında edindiği bilgileri anlatan Saymaz şunları kaydetti:

"İnce'nin tek adam yönetimi kurduğu, WhatsApp'ta bazı partililere hakaret ettiği, tweet atma yasağı koyduğu ileri sürülüyor. Partide kadınların taciz edildiği, bir kurucuya "Kuyruklu Kürt" denildiği savunuluyor. Kemalistlerin dışlandığı ve 10 Aralık'çıların partiyi ele geçirdiği iddia ediliyor. İnce'nin Ekrem İmamoğlu ile pazarlık masasına oturduğu söyleniyor."

KÜFÜR EDENE DEĞİL, EDİLENE SORUŞTURMA AÇTILAR

Saymaz yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"Ankara İl Başkanı Muhammed Sarıkaya partiden ayrıldı. Ankara'yı Çanakkale izledi.

Prof. Alper Karaoğlan ve Dr. Çiğdem Bayraktar Ör, CHP'ye döndü.

Avukat Mustafa Kemal Çiçek, iktidar yanlısı kanallarda muhalefeti eleştirdiği savıyla disipline sevk edildi.

Genel Disiplin Kurulu üyesi Tolgahan Erdoğan'a Twitter'ın sohbet odasında Erzurum İl Başkanı Sertaç Can Eş tarafından küfredildi. Eş'e değil, kendisine soruşturma başlatılan Erdoğan önceki gün ayrıldı."

"KILIÇDAROĞLU'NIN YAPTIĞI EN İYİ İŞ, İNCE'Yİ CHP'DEN UZAKLAŞTIRMASIYMIŞ"

Genel Disiplin Kurulu Üyesi Tolgahan Erdoğan ile görüşen Saymaz kendisiyle yaptığı görüşmeyi yazısında şu sözlerle anlattı:

"Erdoğan'a "Ne düşünüyorsun?" diye sordum.

Şöyle yanıt verdi:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nın yaptığı en iyi iş, İnce'yi CHP'den uzaklaştırmasıymış. Çünkü CHP'deki güç İnce'de olsaydı partiyi otokratik şekilde yönetirdi."

Memleket Partisi'nde Parti Meclisi üyesi olan Türkiye'nin savaş helikopteri pilotlarından Yelda Gargun'un, dün partisine istifasını sunduğunun bilgisini veren İsmail Saymaz bu konuda kritik bir ayrıntı olduğunu belirterek şunları yazdı:

"MEHMET ALİ ÇELEBİ İSTİFAYI DÜŞÜNÜYOR"

"Gargun, Memleket Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin yakın arkadaşı.

Çelebi ve iki milletvekili geçen yıl CHP'den istifa ederek, Memleket Partisi'nin kuruluşuna katılmıştı. Ancak Çelebi, giderek uzaklaştı. Geçen ay partideki görevlerinden ayrıldı. Geçen hafta Twitter hesabındaki "Memleket Partisi" ibaresini kaldırdı.

Dün Çelebi'yi aradım.

Tahmin ettiğim üzere istifayı düşünüyor.

İnce'nin Millet İttifakı ve İmamoğlu'na göz kırptığını söylüyor.

Memleket Partisi, henüz seçim sathı mahalline girilmeden çatırdıyor.

Görünen o ki 'adam kaybetti.' "

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