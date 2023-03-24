Muharrem İnce'yi imza telaşı sardı: Sokaklarda megafonla imza çağrısı yapmaya başladılar!

Seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. YSK tarafından başvurusu kabul edilen 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplamaları gerekiyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN FAZLA OY ALABİLECEĞİNİ BELİRTMİŞTİ

İmza süreci devam ederken adaylar arasında en büyük hayal kırıklığı yaratan isim Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oldu. Her fırsatta gençlerin kendisini cumhurbaşkanı olarak görmek istediklerini ifade eden ve 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fazla oy alabileceğini belirten İnce için dün sabahtan beri verilen imza sayısı 33 bin 820 oldu.

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PARTİLİ GENÇLER, VATANDAŞLARI İMZAYA ÇAĞIRDI

Öte yandan İnce'nin henüz yeterli imzaya ulaşamamış olması nedeniyle, Partili gençlerin, sokaklarda megafonla vatandaşları imzaya çağırdığı görüntüler sosyal medyada yayılmaya başladı.