Muharrem Jashari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muharrem Jashari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muharrem Jashari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muharrem Jashari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muharrem Jashari 21 Şubat 1998 tarihinde Mitrovica şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muharrem Jashari Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muharrem Jashari, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Drita Gjilan futbol takımında oynamaktadır. FC Drita Gjilan takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Muharrem Jashari'nin FC Drita Gjilan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Muharrem Jashari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muharrem Jashari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Muharrem Jashari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muharrem Jashari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağustos 2020 yılında FC Prishtina

25 Ağustos 2020 yılında KF Trepca 89

1 Temmuz 2021 yılında FC Drita

Muharrem Jashari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muharrem Jashari şuan FC Drita Gjilan takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Muharrem Jashari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kosova takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Kosova U21 takımında 15 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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