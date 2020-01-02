Muharrem Kaşıtoğlu kimdir? sorusunun cevabını merak eden birçok kişi internette arama yapmaya başladı. Saadet Partili milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Libya Tezkeresi'ne 'hayır' oyu vermesine tepki gösteren Muharrem Kaşıtoğlu, açıklamada bulundu. Açıklama sonrası Kaşıtoğlu, birçok internet kullanıcısı tarafından merak ediliyor. Peki Muharrem Kaşıtoğlu kimdir? Ayrıntılar haberimizde.

MUHARREM KAŞITOĞLU KİMDİR?

Muharrem Kaşıtoğlu, 1973'te Kastamonu'da dünyaya geldi. 1976 yılından itibaren Beykoz'da ikamet etmektedir. AK Parti Beykoz Teşkilatı'nın kurucularından olan Kaşıtoğlu, çeşitli kademelerinde görev almış ve son olarak tanıtım ve medyadan sorumlu ilçe başkan yardımcılığı görevini icra etti. İlk ve ortaokulu Beykoz'da, lise öğrenimini ise Haydarpaşa Teknik Lisesi'nde tamamladı.

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul Araştırmaları Bölümü'nde yüksek lisans eğitimi aldı. Beykozlu Kastamonulular Derneği'nin kurucu başkanı olan Kaşıtoğlu, halen Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanlığı, Yayıncılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkan Vekilliği, Kastamonu Çalışma Grubu Başkan Vekilliği ve Beykoz Belediye Spor Kulüp Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

60'lar Hikaye -70'ler Terane - 80'ler Şahane, Edebiyatımızda Beykoz ve Beykozlu Edebiyatçılar, Yazmış Bulunduk, isimleri ile yayınlanmış üç kitabı vardır. Evli ve üç çocuk babası olan Muharrem Kaşıtoğlu, 2009-2014 döneminde yürüttüğü Beykoz ve İBB Meclis üyeliği görevine, 30 Mart 2014'te tekrar seçilmiştir.

Muharrem Kaşıtoğlu, TBMM'de Saadet Partili milletvekillerinin Libya Tezkeresi'ne 'hayır' oyu kullanmasına tepki gösterip partisinden istifa etti.

Kararını sosyal medya hesabından duyuran Kaşıtoğlu, "Son anda hayır oyu kullanan Saadet Partisi’nden istifa etme kararı aldığımı kamuoyuna saygıyla bildiririm. Rabbim Libya Tezkeresi'ne 'evet' kararını hayırlara vesile kılsın" ifadelerini kullandı.