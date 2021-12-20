Muharrem Sarıkaya'nın tokadına tepkisiz kalan Fatma Şahin'den ilk açıklama geldi! "Tepki vermemem, tepki duymadığım anlamına gelmez"

Habertürk ekranlarında da yer alan Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın, İHA emekçisi Ahmet Demir'e attığı tokat, basın dünyasını ayağa kaldırdı. Sarıkaya'yı Habertürk ve farklı ekranlarda görmek istemeyen medya çalışanları ve vatandaşlar, emekçiye gösterilen şiddeti büyük bir öfkeyle kınadılar. Tüm bunlar bir yana, canlı yayında yaşanan anlara şahitlik eden ve programı bozmadan konuşmasına devam eden Fatma Şahin'de eleştirilerin hedefi oldu. Şahin'in, şiddete tepki göstermeden soğuk kanlı tavır sergilemesi vatandaşı adeta çileden çıkardı.

FATMA ŞAHİN'DEN ELEŞTİRİLERE YANIT GELDİ

Olayın yaşandığı andan itibaren eleştirilerin odak noktasındaki Fatma Şahin, üzücü anlara dair açıklamada bulundu. Canlı yayın akışını bozmak istemediğini belirten Şahin, tepki verseydi diğer çalışanların emeklerine de yazık edeceğini belirterek,

"Habertürk TV’de konuk olduğum bir canlı yayında maalesef son derece nahoş bir durum yaşandı. Yayının başından itibaren yaşanan teknik aksaklıklar Muharrem Sarıkaya’nın çalışan tekniker arkadaşa asla kabul edilemez bir müdahalesiyle devam etti. Kargaşanın daha da büyümemesi için büyük bir gayretle yayına devam etmeye çalıştım.

İlk kez böyle bir olayla karşılaştım ve üzüntümü şu an da tarif etmeme imkan yok. Ahmet Demir kardeşimizin mağduriyetini ve üzüntüsünü o andan beri yüreğimde hissediyorum. Zaten hemen sonrasında Muharrem Sarıkaya ile konuyu konuştuk. O da Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi. Şunu belirtmek isterim ki, olay anında tepki verememiş olmam tepki duymadığım anlamına gelmiyor. Ancak canlı yayın ortamını bozmak, orada o yayın için emek veren tüm çalışanlara karşı bir saygısızlık olacağından yayına devam etmek için büyük çaba gösterdim.

Çaba gösterdim diyorum, çünkü daha önce hiç şahit olmadığım böyle bir durumda tek düşüncem yayının sürmesini sağlamaktı. Dilerim bugün karşı karşıya kaldığımız bu nahoş olay, bundan sonrasında tüm emekçilerin sosyal ortamlarının ve çalışma koşullarının iyileşmesi konusunda bir farkındalık oluşmasına vesile olur. Tüm kamuoyuna ve özellikle de basın emekçilerine en derin üzüntülerimi ifade etmek isterim." ifadelerini kullanarak savunmasını gerçekleştirdi.