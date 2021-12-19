Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj gerçekleştiren Habertürk Ankara Temsilcisi ve yazarı gazeteci Muharrem Sarıkaya İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat attı. Peki Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı muhabir Ahmet Demir kimdir? | Fatma Şahin Muharrem Sarıkaya'nın tokadı ile ilgili ne dedi? İşte ayrıntılar...

MUHARREM SARIKAYA'NIN TOKAT ATTIĞI MUHABİR AHMET DEMİR KİMDİR?

Ahmet Demir, İhlas Haber Ajansı Gaziantep muhabiridir. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj gerçekleştiren Habertürk Ankara Temsilcisi ve yazarı gazeteci Muharrem Sarıkaya, İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat attı. Sarıkaya'nın skandal davranışı sosyal medyada tepki çekti.

Eğilerek telefon ve kablolarla uğraşan muhabire çalıştığı esnada tokat atan Sarıkaya gelen tepkiler sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile özür diledi.

Paylaşımında "Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Mürdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…" ifadelerine yer veren Muharrem Sarıkaya'ya ilişkin flaş bir açıklama geldi.

Muharrem Sarıkaya'nın canlı yayında tokat attığı muhabir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ben kameramanlık görevi yapıyordum. Muharrem Bey, kendi kanallarıyla irtibat kurabilmesi için kendi telefonunu kullanmak istedi. Kendi telefonumuzu vermek istedik ama kendisi ısrarla kabul etmedi. Kendi telefonu çekmeyince yayın esnafında sürekli hareket yaptı. Görevim olmasa da durumla ilgilenip telefonumu verdim ve sonrasında bana bu hamleyi yaptı. Çok zoruma gitti bir şey yapamamak ve karşındaki insanın bir şey yapmaması."

Sarıkaya'nın özür dilediğini ifade eden Demir, sözlerini şöyle sürdür:

"Benden özür dilemeye çalıştı. Müdürüm ısrarla kabul etmemi istedi ve ben de yaşına hürmeten kabul ettim ancak avukatımla görüştüm. Rencide olduğum için hukuki süreci başlatacağım. Salı günü dava açacağım."

FATMA ŞAHİN MUHARREM SARIKAYA'NIN TOKADI İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Fatma Şahin, Twitter hesabı üzerinden Sarıkaya’nın özür dilediği tweetlerin ekran görüntüsünü paylaşarak şunları yazdı:

“Habertürk TV canlı yayını esnasında Muharrem Sarıkaya’nın tepkisi kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı. Zaten hemen sonrasında aramızda konuştuk ve ben de düşüncelerimi söyledim. Muharrem Sarıkaya kendi mesajında da yazdığı gibi sonrasında Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi.”

MUHARREM SARIKAYA KİMDİR?

Muharrem Sarıkaya 1961'de Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde dünyaya geldi. Gazeteci ve yazardır.

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Muharrem Sarıkaya kimdir?