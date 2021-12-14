Muharrik ne demek, TDK'ya göre Muharrik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muharrik ne demek? Muharrik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muharrik kelimesi. Peki muharrik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muharrik nedir, muharrik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUHARRİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muharrik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Muharrik kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muharrik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hareketi sağlayan, harekete getiren

- Kışkırtıcı



MUHARRİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Muharrik kuvvet.

