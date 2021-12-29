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Muharriklik ne demek, TDK'ya göre Muharriklik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Muharriklik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Muharriklik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Muharriklik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Muharriklik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Muharriklik ne demek, TDK'ya göre Muharriklik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muharriklik ne demek? Muharriklik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muharriklik kelimesi. Peki muharriklik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muharriklik nedir, muharriklik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MUHARRİKLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muharriklik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre muharriklik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Muharrik olma durumu
- Kışkırtıcılık

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