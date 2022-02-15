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Muhasebat ne demek, TDK'ya göre Muhasebat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Muhasebat kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Muhasebat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Muhasebat nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Muhasebat kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Muhasebat ne demek, TDK'ya göre Muhasebat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muhasebat ne demek? Muhasebat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muhasebat kelimesi. Peki muhasebat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muhasebat nedir, muhasebat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MUHASEBAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muhasebat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Muhasebat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muhasebat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hesap işleri

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