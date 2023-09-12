“Muhasebe alanında çalışanlar, yapay zekânın değişim rüzgârından faydalanmalı”

Yapay zekânın gün geçtikçe gelişmesi, birçok meslek grubunun geleceği hakkında soru işaretlerine neden oluyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
“Muhasebe alanında çalışanlar, yapay zekânın değişim rüzgârından faydalanmalı”

Yapay zekânın gün geçtikçe gelişmesi, birçok meslek grubunun geleceği hakkında soru işaretlerine neden oluyor. "İnsanların işini elinden mi alacak?" soruları hız kesmeden devam ederken; Dr. Öğr. Üyesi Ali Özbek, muhasebe alanında çalışan kişilerin çağa ayak uydurarak yapay zekânın değişim rüzgârından faydalanmaları gerektiğini belirtti.

Teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte, yapay zekâ hayatın her alanında varlığını ortaya koyuyor. Birçok avantajının yanında, dezavantajları da konuşulan yapay zekâ uygulamalarının birçok meslek grubunu nasıl etkileyeceği de merak konusu hâline geldi. Değişimlerden etkilenen mesleklerden birinin muhasebe meslek mensupları olduğunu belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ali Özbek, "Muhasebe meslek mensuplarının, mesleklerini icra ederken ve stratejilerini tasarlarken yapay zekânın nimetlerinden faydalanmaları gerekiyor. Pek çok meslekte olduğu gibi muhasebe alanında da dijital ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, tercih olmaktan öte artık bir zorunluluk hâline geldi " şeklinde ifade etti.

İş yükü azalıp, çalışmalar hızlanıyor

Yaşanan son teknolojik gelişmeler ve değişimler ister istemez muhasebe departmanlarını da etkiliyor. Bu noktada, muhasebe meslek mensuplarının elle tutmuş oldukları işletme defterleri yerine yapay zekânın getirmiş olduğu avantajlarla; e-arşiv, e-fatura, e-irsaliye, e- müstahsil makbuzu, e-mizan, e-bilanço gibi dijital çözümlerin geldiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Ali Özbek, "Muhasebe meslek mensupları, yönetim muhasebesi ve maliyet muhasebesi sistemlerinin işletme içerisindeki yürütümünün sağlanması gibi pek çok faaliyeti sıklıkla kullanıyor. Bu durum, işletmeler açısından oldukça faydalı olmakla birlikte muhasebe meslek mensuplarının iş yüklerini azaltıp, çalışmalarını hızlandırmaktadır " dedi.

İstihdam kaygıları yaşanıyor

Yapay zekâ teknolojilerinin muhasebe alanında kullanılması birçok avantajın yanında dezavantaj da getiriyor. Bu tür teknolojik gelişmelerin yaygınlaşması ile birlikte muhasebe meslek mensuplarının stres ve endişe düzeylerinin arttığını ve istihdam kaygıları yaşadıklarını belirten Dr. Özbek, "İşini kaybetme korkusu, muhasebe meslek mensuplarında endişe konusu olabiliyor. Gelecekte muhasebe alanında çalışacak olan kişiler, çağa ayak uydurarak yapay zekânın dezavantajlarını minimum seviyeye indirmek için; muhasebe sistemlerini doğru şekilde okuyup yazabilmeli, karışık sorun ve problemleri çözebilmeli, prosedürleri doğru bir şekilde uygulayıp analiz edebilmeli, iş sürecinin çıktılarını sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapabilmeli. Bunun için de, yapay zekânın gelişim ve değişim rüzgârından faydalanmaları gerekiyor " şeklinde açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Huawei'den muhteşem geri dönüş: 5G’li Mate 60 Pro tüm satış beklentilerinin üzerine çıktı!
Huawei'den muhteşem geri dönüş: 5G’li Mate 60 Pro tüm satış beklentilerinin üzerine çıktı!
SUBÜ-TETRA sektör temsilcileriyle bir araya geldi
SUBÜ-TETRA sektör temsilcileriyle bir araya geldi
Togg'un bin 391'inci talihlisi Yerköylü çiftçi Mikail Karabulut oldu "Çok güzel araç yapmışlar, yapan mühendislerin eline koluna sağlık”
Togg'un bin 391'inci talihlisi Yerköylü çiftçi Mikail Karabulut oldu "Çok güzel araç yapmışlar, yapan mühendislerin eline koluna sağlık”
Geleceğin mesleğine ilgi artıyor! İşte, Türkiye’nin en çok para kazandıracak mesleği
Geleceğin mesleğine ilgi artıyor! İşte, Türkiye’nin en çok para kazandıracak mesleği
Son Haberler
Yenimahalle Belediyesinden çocuklara çanta hediyesi
Yenimahalle Belediyesinden çocuklara çanta hediyesi
Yangın bitti her ihtimale karşı itfaiye 24 saat nöbette
Yangın bitti her ihtimale karşı itfaiye 24 saat nöbette
Yangın bitti, itfaiye ekipleri her ihtimale karşı 24 saat nöbette
Yangın bitti, itfaiye ekipleri her ihtimale karşı 24 saat nöbette
Antalya’da 800 rakımlı köyde incir hasadı başladı
Antalya’da 800 rakımlı köyde incir hasadı başladı
Bu araçları kullananlar dikkat! Bomba gibi patlayabilir!
Bu araçları kullananlar dikkat! Bomba gibi patlayabilir!
Yıldırım’da robotlar yarışıyor: 19 ülkeden yüzlerce katılımcı
Yıldırım’da robotlar yarışıyor: 19 ülkeden yüzlerce katılımcı
CHP'li vekiller gidip yerinde görmüştü! Yerli milli gururumuz Togg rekora koşuyor! Yeni rakamlar açıklandı
CHP'li vekiller gidip yerinde görmüştü! Yerli milli gururumuz Togg rekora koşuyor! Yeni rakamlar açıklandı
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor, sellerde 2 bin kişinin öldüğünden endişe ediliyor
Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor, sellerde 2 bin kişinin öldüğünden endişe ediliyor
İndiği mağarada Mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dickey, 9 gün sonra sağ salim çıkarıldı
İndiği mağarada Mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dickey, 9 gün sonra sağ salim çıkarıldı
iPhone 15 Türkiye fiyatları sızdırıldı: Beklenenden daha uygun fiyatlı!
iPhone 15 Türkiye fiyatları sızdırıldı: Beklenenden daha uygun fiyatlı!
Başkan Erdoğan açıkladı! Ankara'da düzenlenen Teknofest festivaline rekor katılım
Başkan Erdoğan açıkladı! Ankara'da düzenlenen Teknofest festivaline rekor katılım
iPhone’ların bu gizli özelliğini çok az kişi biliyor! 14 ülkede kullanılıyor, hayatınızı kurtarabilir!
iPhone’ların bu gizli özelliğini çok az kişi biliyor! 14 ülkede kullanılıyor, hayatınızı kurtarabilir!
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!