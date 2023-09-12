“Muhasebe alanında çalışanlar, yapay zekânın değişim rüzgârından faydalanmalı”

Yapay zekânın gün geçtikçe gelişmesi, birçok meslek grubunun geleceği hakkında soru işaretlerine neden oluyor. "İnsanların işini elinden mi alacak?" soruları hız kesmeden devam ederken; Dr. Öğr. Üyesi Ali Özbek, muhasebe alanında çalışan kişilerin çağa ayak uydurarak yapay zekânın değişim rüzgârından faydalanmaları gerektiğini belirtti.

Teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte, yapay zekâ hayatın her alanında varlığını ortaya koyuyor. Birçok avantajının yanında, dezavantajları da konuşulan yapay zekâ uygulamalarının birçok meslek grubunu nasıl etkileyeceği de merak konusu hâline geldi. Değişimlerden etkilenen mesleklerden birinin muhasebe meslek mensupları olduğunu belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ali Özbek, "Muhasebe meslek mensuplarının, mesleklerini icra ederken ve stratejilerini tasarlarken yapay zekânın nimetlerinden faydalanmaları gerekiyor. Pek çok meslekte olduğu gibi muhasebe alanında da dijital ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, tercih olmaktan öte artık bir zorunluluk hâline geldi " şeklinde ifade etti.

İş yükü azalıp, çalışmalar hızlanıyor

Yaşanan son teknolojik gelişmeler ve değişimler ister istemez muhasebe departmanlarını da etkiliyor. Bu noktada, muhasebe meslek mensuplarının elle tutmuş oldukları işletme defterleri yerine yapay zekânın getirmiş olduğu avantajlarla; e-arşiv, e-fatura, e-irsaliye, e- müstahsil makbuzu, e-mizan, e-bilanço gibi dijital çözümlerin geldiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Ali Özbek, "Muhasebe meslek mensupları, yönetim muhasebesi ve maliyet muhasebesi sistemlerinin işletme içerisindeki yürütümünün sağlanması gibi pek çok faaliyeti sıklıkla kullanıyor. Bu durum, işletmeler açısından oldukça faydalı olmakla birlikte muhasebe meslek mensuplarının iş yüklerini azaltıp, çalışmalarını hızlandırmaktadır " dedi.

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İstihdam kaygıları yaşanıyor

Yapay zekâ teknolojilerinin muhasebe alanında kullanılması birçok avantajın yanında dezavantaj da getiriyor. Bu tür teknolojik gelişmelerin yaygınlaşması ile birlikte muhasebe meslek mensuplarının stres ve endişe düzeylerinin arttığını ve istihdam kaygıları yaşadıklarını belirten Dr. Özbek, "İşini kaybetme korkusu, muhasebe meslek mensuplarında endişe konusu olabiliyor. Gelecekte muhasebe alanında çalışacak olan kişiler, çağa ayak uydurarak yapay zekânın dezavantajlarını minimum seviyeye indirmek için; muhasebe sistemlerini doğru şekilde okuyup yazabilmeli, karışık sorun ve problemleri çözebilmeli, prosedürleri doğru bir şekilde uygulayıp analiz edebilmeli, iş sürecinin çıktılarını sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapabilmeli. Bunun için de, yapay zekânın gelişim ve değişim rüzgârından faydalanmaları gerekiyor " şeklinde açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)