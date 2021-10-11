Muhasebe Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Muhasebe Müdürü Maaşları ve İş İlanları

Muhasebe Müdürü görev tanımı nedir, Muhasebe Müdürü ne iş yapar, Muhasebe Müdürü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Muhasebe Müdürü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Muhasebe Müdürü Tanımı;

İşletmelerin gelir gider, maliyet, fiyat ve ödeme ile ilgili işlemlerini kontrol etme, kredi, ön kasa, cost- control ve muhasebe departmanlarının uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Muhasebe Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Muhasebe Müdürü Maaşları

Muhasebe Müdürü maaşı ortalama aylık 3.850- TL’dir. En düşük Muhasebe Müdürü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.500- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Muhasebe Müdürü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Muhasebe Müdürü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Muhasebe Müdürü Ne İş Yapar?

Muhasebe Müdürü(Otel); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı , iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak :

a) İşletmenin gelir-gider hesaplarını yapmak.yaptırmak ve işlemler için alternatif öneriler geliştirmek,

b) Kredili hesap faturalarının zamanında kesilmesini ve ilgili firmaya gönderilmesini sağlamak,

c) Takip mektuplarının gönderilmesini ve tahsilatların takibinin yapılmasını sağlamak,

d) Tahsilatların yapılması, sorunlu alacaklar veya ödenmesi geciken hesapların tahsilatı konusunda ilgili departmanlarla koordinasyonu sağlamak,

e) Tüm tahsilatların merkez kasaya işlenmesini sağlamak ve kontrol etmek,

f) Döviz girdilerinin ve kayıtlarının kontrolünü yapmak,

g) Tahsil ve tediye edilen miktarları kasa mevcudu ile karşılaştırmak,

h) Kayıtlarla ilgili belgeleri karşılaştırarak doğruluğunu kontrol etmek,

i) Departmanlar tarafından yapılan tüm mali işlemlerin kontrolünü yapmak,

j) Periyodik olarak kasa sayımını yapmak,

k) Yıllık bütçe dönemlerinde diğer departman yöneticileri ile koordinasyon içerisinde çalışarak departmanların yıllık tahmini bütçesini oluşturmak,

l) Yıllık bilançoyu çıkarıp ilgililerin bilgisine sunmak,

m) Personel ücret ve avans ödemelerinin hazırlanması ve dağıtımını yapmak,

n) Şüpheli alacaklar analizi ve bunlarla ilgili hukuki takibatın yapılmasını sağlamak,

o) Satın alma departmanı tarafından alınan tüm malzemelerin fatura ve ödemelerini kontrol etmek, muhasebeleştirilmesini sağlamak,

p) Fiyat analizlerini gözden geçirmek,

q) İşletmenin genel bütçesini hazırlamak,

r) Departmanların ve tüm işletmenin gelir-gider, kar/zarar tablosu, bilanço, mizan vb. mali tabloları ve istatistikleri içeren aylık ve yıllık faaliyet raporların hazırlanmasını sağlamak,

s) Personeline mesleki eğitim vererek gelişimini sağlamak,

t) Tutulması gerekli resmi evrak ve kayıtların düzenli olarak tutulma

Muhasebe Müdürü Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :

İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu :

Finans Müdürleri

Muhasebe Müdürü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Muhasebe Müdürü mesleğinin meslek kodu 1211.06 olarak belirlenmiştir



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