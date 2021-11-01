Muhasebe Şefi Maaşı Ne Kadar? 2021 Muhasebe Şefi Maaşları ve İş İlanları

Muhasebe Şefi görev tanımı nedir, Muhasebe Şefi ne iş yapar, Muhasebe Şefi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Muhasebe Şefi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Muhasebe Şefi Tanımı;

Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu olan nitelikli kişidir.

Muhasebe Şefi Maaşı Ne Kadar? 2021 Muhasebe Şefi Maaşları

Muhasebe Şefi maaşı ortalama aylık 9.000 - TL’dir. En düşük Muhasebe Şefi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 13.000 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Muhasebe Şefi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Muhasebe Şefi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Muhasebe Şefi Ne İş Yapar?

Muhasebe Yetkilisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek,

b) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek,

c) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek,

d) Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek,

e) Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek,

f) Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak,

g) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak,

h) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek,

i) Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak,

j) Muhasebe birimini yönetmek,

k) Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak,

l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Muhasebe Şefi Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Finans İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Muhasebeciler

Muhasebe Şefi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Muhasebe Şefi mesleğinin meslek kodu 2411.08 olarak belirlenmiştir



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