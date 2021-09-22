Muhasebe Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Muhasebe Uzmanı Maaşları, ve İş İlanları

Muhasebe Uzmanı görev tanımı nedir, Muhasebe Uzmanı ne iş yapar, Muhasebe Uzmanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Muhasebe Uzmanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Muhasebe Uzmanı Tanımı;

Muhasebe yetkilisi ve/veya muhasebe yetkilisi yardımcısı tarafından iş grupları ve iş bölümü çerçevesinde kendisine verilen işlemleri yaparak sonuçlandırma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Muhasebe Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Muhasebe Uzmanı Maaşları

Muhasebe Uzmanı maaşı ortalama aylık 4.260 - TL’dir. En düşük Muhasebe Uzmanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Muhasebe Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Muhasebe Uzmanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi) okulu mezunu olması gerekiyor.

Muhasebe Uzmanı Ne İş Yapar?

Muhasebe Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı , iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak,

a) Kendi iş gruplarıyla ilgili verilen işlemleri yaparak sonuçlandırmak,

b) Aynı iş grubunda yer alan diğer personelin işlemlerini kontrol etmek,

c) Muhasebeleştirme belgeleri ile muhasebe birimlerine intikal eden evraktan kendi iş grubuna ait olanların ilgili personele dağıtılmasını sağlamak,

d) Muhasebe kayıtlarına alınan ve veri girişi tamamlanan belgeleri, yetkililerin imzası, hak sahibinin kimliği, maddi hata ve belgelerin tamam olması yönünden kontrol ederek muhasebe yetkilisi veya muhasebe yetkilisi yardımcısına iletmek,

e) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Muhasebe UzmanıMeslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Muhasebe Kayıtları Ve Defter Tutan Büro Elemanları

Muhasebe Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Muhasebe Uzmanı mesleğinin meslek kodu 4311.13 olarak belirlenmiştir



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