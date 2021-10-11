Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi görev tanımı nedir, Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi ne iş yapar, Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi Tanımı;

bir şirketin gelecekle ilgili plan ve projeleri yapmasında gerekli olan, bilgi ve gerekli kaynakları sağlayan bu alanda donanımlı kişiler yetiştiren bölümdür. Bu alanda sürekli kendini geliştiren özel ve kamu sektöründe faaliyet gösterebilecek bireyler yetiştirir.

Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi Maaşları

Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi maaşı ortalama aylık 6.500 TL’dir. En düşük Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 13.750 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi Ne İş Yapar?

Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

bir şirketin gelecekle ilgili plan ve projeleri yapmasında gerekli olan, bilgi ve gerekli kaynakları sağlayan bu alanda donanımlı kişiler yetiştiren bölümdür. Bu alanda sürekli kendini geliştiren özel ve kamu sektöründe faaliyet gösterebilecek bireyler yetiştirir.

Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi Meslek Ana Grubu :

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Finans İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

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Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi mesleğinin meslek kodu 2413.13 olarak belirlenmiştir



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