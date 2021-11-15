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Muhasebe ve Finansman Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Muhasebe ve Finansman Müdürü Firmanın yapacağı ödemelerinin düzenli kontrol ve takibini yapmak, ... Muhasebe ve finans departmanını koordine etmek, Firmanın kredi, borç ve cari süreçlerinin takibini ve kontrolünü yapan kişidir. Muhasebe ve Finansman Müdürü maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Muhasebe ve Finansman Müdürü maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Muhasebe ve Finansman Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Muhasebe ve Finansman Müdürü görev tanımı nedir, Muhasebe ve Finansman Müdürü ne iş yapar, Muhasebe ve Finansman Müdürü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Muhasebe ve Finansman Müdürü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Muhasebe ve Finansman Müdürü Tanımı;

Firmanın yapacağı ödemelerinin düzenli kontrol ve takibini yapmak, ... Muhasebe ve finans departmanını koordine etmek, Firmanın kredi, borç ve cari süreçlerinin takibini ve kontrolünü yapmak

Muhasebe ve Finansman Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Muhasebe ve Finansman Müdürü Maaşları

Muhasebe ve Finansman Müdürü maaşı ortalama aylık 39.500 - TL’dir. En düşük Muhasebe ve Finansman Müdürü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 15.000 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Muhasebe ve Finansman Müdürü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Muhasebe ve Finansman Müdürü İş İlanları İçin Tıklayın

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Muhasebe ve Finansman Müdürü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Muhasebe ve Finansman Müdürü Ne İş Yapar?

Muhasebe ve finans müdürü; ilgilendiği mali işler dışında, muhasebe departmanı için işe alınacak kişilerle yapılacak iş görüşmelerine de katılabilir. Muhasebe ve finans müdürünün görevleri şöyle sıralanabilir;

    Firmanın yapacağı ödemelerinin düzenli kontrol ve takibini yapmak,
    Firmaya ait tüm mali tablo ve raporları oluşturmak,
    Üst yönetime mali konular hakkında bilgi vermek,
    Muhasebe kayıtlarının eksiksiz bir şekilde tutulmasını sağlamak,
    Yıl sonu kâr - zarar tablolarını çıkarmak,
    Firmanın mali kaynak planlamasını yapmak,
    Satış ve satın alma faturalarının kontrolünü yapmak,
    Muhasebe ve finans departmanını koordine etmek,
    Firmanın kredi, borç ve cari süreçlerinin takibini ve kontrolünü yapmak

Muhasebe ve Finansman Müdürü Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :

İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu :

Finans Müdürleri

Muhasebe ve Finansman Müdürü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Muhasebe ve Finansman Müdürü mesleğinin meslek kodu 1211.14 olarak belirlenmiştir

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