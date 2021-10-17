Muhasebe Yetkili Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Muhasebe Yetkili Yardımcısı görev tanımı nedir, Muhasebe Yetkili Yardımcısı ne iş yapar, Muhasebe Yetkili Yardımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Muhasebe Yetkili Yardımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Muhasebe Yetkili Yardımcısı Tanımı;

Muhasebe yetkililerinin kendisine verdiği görevleri onun denetim ve gözetiminde yerine getiren, yapılacak işlerde muhasebe yetkililerine yardımcı olan nitelikli kişidir.

Muhasebe Yetkili Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Muhasebe Yetkili Yardımcısı Maaşları

Muhasebe Yetkili Yardımcısı maaşı ortalama aylık 3.660 - TL’dir. En düşük Muhasebe Yetkili Yardımcısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Muhasebe Yetkili Yardımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Muhasebe Yetkili Yardımcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Muhasebe Yetkili Yardımcısı Ne İş Yapar?

Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş gruplarına göre yapılan görev dağılımında kendine bağlı olan iş grupları veya servislerin yönetim işlerini yürütmek,

b) Yetki devri çerçevesinde kendisine devredilen iş gruplarına ait muhasebe işlemlerinde yapılan işlemleri kontrol etmek ve nihai imza yetkisini kullanmak,

c) Yetki sınırını aşan işlemlerde kontrol yetkisini kullanarak gerekli kontrol işlemlerini yapmak, muhasebe yetkilisine imzaya sunmak,

d) Muhasebe kayıtları alınan ve veri girişi tamamlanan belgeleri; yetkililerin imzası, hak sahibinin imzası, hak sahibinin kimliği, maddi hata ve belgelerin tamam olması yönünden kontrol etmek ve muhasebe yetkilisine iletmek,

e) Aynı iş grubunda yer alan diğer personelin işlemlerini kontrol etmek,

f) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

g) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Muhasebe Yetkili Yardımcısı Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Muhasebe Kayıtları Ve Defter Tutan Büro Elemanları

Muhasebe Yetkili Yardımcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Muhasebe Yetkili Yardımcısı mesleğinin meslek kodu 4311.11 olarak belirlenmiştir



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