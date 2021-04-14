Muhasebe Yetkilisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Muhasebe Yetkilisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu olan nitelikli kişidir.

Muhasebe Yetkilisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Muhasebe Yetkilisi Maaşları

Muhasebe Yetkilisi maaşı ortalama aylık 3.360 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.350 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Muhasebe Yetkilisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Ortaöğretim seviyesindeki eğitim düzeyi yeterlidir.

Muhasebe Yetkilisi Ne İş Yapar?

Muhasebe Görevlisi (Otel); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı , iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak :

a) Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek,

b) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek,

c) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek,

d) Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek,

e) Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek,

f) Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak,

g) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak,

h) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek,

i) Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak,

j) Muhasebe birimini yönetmek,

k) Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak,

l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Muhasebe Yetkilisi Meslek Ana Grubu:

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanlarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Sayısal İşlemler Yapan Büro Elemanlarıdır.

Muhasebe Yetkilisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Muhasebe Yetkilisi mesleğinin meslek kodu 4311.12 olarak belirlenmiştir

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