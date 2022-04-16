Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Muhasebe Yetkilisi Mutemedi görev tanımı nedir, Muhasebe Yetkilisi Mutemedi ne iş yapar, Muhasebe Yetkilisi Mutemedi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Muhasebe Yetkilisi Mutemedi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Tanımı;

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Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Maaşı Ne Kadar? 2022 Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Maaşları

Muhasebe Yetkilisi Mutemedi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Muhasebe Yetkilisi Mutemedi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Muhasebe Yetkilisi Mutemedi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4211.17

Meslek Adı :

Muhasebe Yetkilisi Mutemedi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Veznedarlar, Tahsilatçılar Ve Benzer Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Banka Veznedarları Ve İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemler ile ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Muhasebe Yetkilisi Mutemedi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Muhasebe yetkilisi adına para ve parayla ifade edilebilen değerleri almak, vermek,

b) Yapılan tahsilât ve alınan değerler karşılığında alındı belgeleri düzenlemek,

c) Yapılan tahsilât, iade ve göndermeler için muhasebe yetkilisi mutemetleri kasa defteri ve ilgili diğer defterleri tutmak,

d) Tahsil ettikleri paraları ve kendilerine teslim edilen değerleri muhasebe biriminin veznesi ve ambarında muhafaza etmek,

e) Kasanın günlük kontrolü ve kasa limiti, kasa mevcudunun müşterek muhafazaya alınması işlemlerini muhasebe yetkilisi adına gerçekleştirmek,

f) Vezne ve ambarların kontrolü işlemlerini yapmak,

g) Çalıştığı muhasebe biriminde yapılan ay sonu ve yılsonu işlemlerine katılmak,

h) Çalıştığı görevlerinden geçici veya kesin olarak ayrılmalarında, yerine gelen muhasebe yetkilisine gerekli devir işlemlerini yapmak,

i) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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