Muhasebeciler bu defa mutluluğu hesapladı

Söke'nin önde gelen ailelerinden TARİŞ Pamuk Birliği Delegesi çiftçi Mesut Üstbaş ve Leyla Üstbaş'ın kızı Simge Üstbaş, Ayten-Nejdet Özel çiftinin oğlu Salih Özel ile rüya gibi bir düğünle mutluluğa yelken açtılar.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Muhasebeciler bu defa mutluluğu hesapladı

Söke'nin önde gelen ailelerinden TARİŞ Pamuk Birliği Delegesi çiftçi Mesut Üstbaş ve Leyla Üstbaş'ın kızı Simge Üstbaş, Ayten-Nejdet Özel çiftinin oğlu Salih Özel ile rüya gibi bir düğünle mutluluğa yelken açtılar. Her ikisi de muhasebeci olan gelin ile damat bu defa mutluluğu hesap ederek ömür boyu birlikteliğe "evet" dediler.

TARİŞ Pamuk Birliği Delegesi Üstbaş'ın kızı, Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikanın Muhasebe Birimi personeli Simge Üstbaş ile muhasebeci Salih Özel, Söke'de bir kır düğün salonunda düzenlenen rüya gibi düğünle dünya evine girdi. Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ın nikahını kıydığı çifti, en mutlu günlerinde aile büyükleriyle dost ve yakınları da yalnız bırakmadı.

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, TARİŞ Pamuk Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Baki Bakanoğlu, Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Asbaşkanı Ömer Yıldız ile yönetim kurulu üyesi Talip Çalık, Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Müdürü Dilek Çoşkun ve Sökeli İş İnsanı Ümit Tor'un yanı sıra TARİŞ ve çiftçi camiasından çok sayıda ismin katıldığı düğün töreninde çiçeği burnunda evli çift, davetlilerle birlikte gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince eğlendi.

Üstbaş ve Özel Ailesi'nin çok sayıda yakınlarının da katıldığı düğünün töreninin ardından yeni evli çift, balayı için Antalya'ya gitti.

Muhasebeciler bu defa mutluluğu hesapladı

Muhasebeciler bu defa mutluluğu hesapladı

Muhasebeciler bu defa mutluluğu hesapladı

Muhasebeciler bu defa mutluluğu hesapladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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