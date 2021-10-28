Muhasım ne demek, TDK'ya göre Muhasım kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muhasım ne demek? Muhasım TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muhasım kelimesi. Peki muhasım ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muhasım nedir, muhasım kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUHASIM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muhasım kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Muhasım kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muhasım kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birbirine düşman olanlardan her biri

