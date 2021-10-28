Muhassıl ne demek, TDK'ya göre Muhassıl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muhassıl ne demek? Muhassıl TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muhassıl kelimesi. Peki muhassıl ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muhassıl nedir, muhassıl kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUHASSIL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muhassıl kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Muhassıl kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muhassıl kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Osmanlı Devleti'nde Tanzimattan önceki dönemde vergi tahsildarı

