Muhavvil ne demek, TDK'ya göre Muhavvil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muhavvil ne demek? Muhavvil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muhavvil kelimesi. Peki muhavvil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muhavvil nedir, muhavvil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUHAVVİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muhavvil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Muhavvil kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muhavvil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Değiştiren, dönüştüren

