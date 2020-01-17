Muhayer Oktay, Giresunspor’a kiralandı
Beşiktaş, devre arası kamp kadrosuna dahil edilmeyen Muhayer Oktay'ın sezon sonuna kadar TFF 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor'a kiralandığını açıkladı.
Beşiktaş, devre arası kamp kadrosuna dahil edilmeyen Muhayer Oktay'ın sezon sonuna kadar TFF 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor'a kiralandığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon Fortuna Düsseldorf II'den kadroya dahil edilen 20 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla sadece 3 maça çıkmıştı.
Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada: "Profesyonel futbolcularımızdan Muhayer Oktay, 2019-2020 sezon sonuna kadar Giresunspor'a kiralanmıştır" denildi.
Kaynak: DHA
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