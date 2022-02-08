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Muhayyer ne demek, TDK'ya göre Muhayyer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Muhayyer kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Muhayyer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Muhayyer nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Muhayyer kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Muhayyer ne demek, TDK'ya göre Muhayyer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muhayyer ne demek? Muhayyer TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muhayyer kelimesi. Peki muhayyer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muhayyer nedir, muhayyer kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MUHAYYER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muhayyer kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Muhayyer kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muhayyer kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sağlamlığı ve kullanılabilirliği açısından önerilen, beğenilmediğinde geri verilebilecek olan (eşya vb.)
- Türk müziğinde bir makam

MUHAYYER KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- muhayyer bırakmak

MUHAYYER KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- muhayyerbuselik, muhayyerkürdi, muhayyersümbüle

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