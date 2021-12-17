Muhayyersümbüle ne demek, TDK'ya göre Muhayyersümbüle kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muhayyersümbüle ne demek? Muhayyersümbüle TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muhayyersümbüle kelimesi. Peki muhayyersümbüle ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muhayyersümbüle nedir, muhayyersümbüle kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUHAYYERSÜMBÜLE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muhayyersümbüle kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Muhayyersümbüle kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muhayyersümbüle kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Klasik Türk müziğinde bir makam

