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Muhil ne demek, TDK'ya göre Muhil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Muhil kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Muhil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Muhil nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Muhil kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Muhil ne demek, TDK'ya göre Muhil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muhil ne demek? Muhil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muhil kelimesi. Peki muhil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muhil nedir, muhil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MUHİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muhil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Muhil kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muhil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dokunan, bozan, ihlal eden

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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