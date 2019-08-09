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  3. Mühimmat deposundaki patlamalar sürüyor

Mühimmat deposundaki patlamalar sürüyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde askeri mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından depoda patlamalar sürüyor.

Mühimmat deposundaki patlamalar sürüyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde askeri mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından depoda patlamalar sürüyor.

Reyhanlı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan askeri depoda çıktı. Yangın sonrası depoda patlamalar sürüyor. Patlama nedeniyle Kırıkhan-Reyhanlı Karayolu trafiğe kapatılırken, mahalleye geçiş yolları da kapatıldı.

Polis ekipleri mühimmat deposu civarında geniş güvenlik önlemi aldı.

Mühimmat deposundaki patlamalar sürüyor

Mühimmat deposundaki patlamalar sürüyor

Kaynak: İHA

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