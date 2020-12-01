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  3. Muhittin Böcek hastane odasında ilk mesaj videosunu yayınladı!

Muhittin Böcek hastane odasında ilk mesaj videosunu yayınladı!

Koronavirüse yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 100 günlük iyileşme sürecinin ardından son durumunu kameralar karşısına geçerek açıkladı. Fizik tedavi sürecinin ardından görevinin başına geçeceğini söyleyen Böcek'in o anları kameralara saniye saniye böyle yansıdı.

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01 Aralık 2020 Salı 14:02
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