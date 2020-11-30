Muhittin Böcek'in taburcu olacağı tarih belli oldu!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i koronavirüs tedavisi olduğu hastanede ziyaret eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, uzun süre boyunca tedavi gören Böcek'in hastaneden taburcu olacağı günü basın yoluyla kamuoyuna duyurdu. o anlar kameralara böyle yansıdı.