Muhittin Böcek'in taburcu olacağı tarih belli oldu!
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i koronavirüs tedavisi olduğu hastanede ziyaret eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, uzun süre boyunca tedavi gören Böcek'in hastaneden taburcu olacağı günü basın yoluyla kamuoyuna duyurdu. o anlar kameralara böyle yansıdı.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 42. bölüm fragmanı yayınlandı | Kuzey ve Yıldız'ın ilk gecesi!
Sen Çal Kapımı 21. bölüm fragmanı yayınlandı | Serkan, Eda'yı istemeye gidiyor!
Formula 1'de Romain Grosjean'dan korkunç kaza! Araç alev topuna döndü
Jen Selter'ın bal kabağı ile squat hareketi kötü bitti! Mankenin iç çamaşırı koptu
30 Kasım 2020 Pazartesi 14:53
Benzer Videolar