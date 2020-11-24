Can Yılmaz, sosyal medya hesabında Muhittin Korkmaz ile ilgili paylaşımda bulundu. Sevilen oyuncuya ilişkin acı haberi paylaşan Yılmaz'ın paylaşımı Korkmaz'ın sevenlerini yasa boğdu. Peki Muhittin Korkmaz kimdir? Nereli? | Muhittin Korkmaz öldü mü? | Neden öldü? İşte ayrıntılar...

MUHİTTİN KORKMAZ KİMDİR? NERELİ?

Muhittin Korkmaz (d. 17 Ekim 1953) Türk tiyatro ve sinema oyuncusu. G.O.R.A.’da sık sık "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğini kullanan Tihulu adlı karakteri oynamıştır

1953 yılında Gaziantep'te doğan Muhittin Korkmaz uzun yıllar boyunca tiyatrolarda sahne aldı ve Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu. 2002 yılında Cem Yılmaz'ın Telsim reklamı için seçilip, reklamda Huluti isimli karakteri oynadı. Bu reklam ile birlikte Cem Yılmaz'ın projelerinde yer almaya başlayan Korkmaz, G.O.R.A.’da "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğini kullanan Tihulu'yu oynadı. Tihulu ismi Cem Yılmaz tarafından Telsim reklamındaki Huluti karakterinden esinlenilerek yaratılmıştı.

G.O.R.A.’nın ardından Tunç Başaran'ın yönettiği Sinema Bir Mucizedir ile Ezel Akay'ın yönettiği Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmlerinde yer aldı. Daha sonra Cem Yılmaz'la olan birlikteliğine Türk Telekom reklamı ile A.R.O.G, Yahşi Batı ve Pek Yakında filmlerindeki yardımcı rollerde devam etti. 1,52 m boyunda olan Korkmaz, kendisi gibi oyuncu olan Cem Korkmaz'ın babasıdır. Oğlu Cem Korkmaz 1 Kasım 2017 tarihinde intihar etmiştir.

MUHİTTİN KORKMAZ ÖLDÜ MÜ?

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti. Acı haberi Can Yılmaz Twitter hesabında yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Can Yılmaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif ve 216 filmlerinde beraber çalışma şansı bulduğumuz, kıymetli abimiz Muhittin Korkmaz maalesef vefat etti. Ailesine, tiyatro camiasına ve sevenlerine sabır diliyorum. Çok güzel adamdı, Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun."

MUHİTTİN KORKMAZ NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Muhittin Korkmaz'ın hayatını kaybetme nedenine ilişkin henüz bir açıklamada bulunulmadı. Açıklama yapılması halinde haberimizde yer verilecektir...