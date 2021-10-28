Muhkem ne demek, TDK'ya göre Muhkem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muhkem ne demek? Muhkem TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muhkem kelimesi. Peki muhkem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muhkem nedir, muhkem kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUHKEM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muhkem kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Muhkem kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muhkem kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sağlam, sağlamlaştırılmış



MUHKEM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Duvarlar ses geçmeyecek derecede muhkemdi.

