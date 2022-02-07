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Mühliye ne demek, TDK'ya göre Mühliye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mühliye kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mühliye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mühliye nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mühliye kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mühliye ne demek, TDK'ya göre Mühliye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mühliye ne demek? Mühliye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mühliye kelimesi. Peki mühliye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mühliye nedir, mühliye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MÜHLİYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mühliye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mühliye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Adana bölgesinde yetiştirilen ve yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, Yahudi ebegümeci (Corchorus olitorius)

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