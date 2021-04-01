Muhsin Ertuğrul'un eşi Handan Ertuğrul'dan acı haber: Hayatını kaybetti!

Devlet Tiyatroları emekli oyuncusu, Devlet Tiyatrolarının ilk Genel Müdürü Muhsin Ertuğrul’un eşi, Handan Ertuğrul 94 yaşında hayata veda etti.

İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı Ertuğrul, 2 Nisan Cuma günü Kültür ve Turizm Bakanlığının himayelerinde Muhsin Ertuğrul Sahnesinde düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

1950 yılında sanatçı kadrosu alan Ertuğrul, operada Mozart’ın Figaro’nun Düğünü’nde Barbarina rolü dahil olmak üzere birçok müzikalde önemli rollerde kendini göstermiştir. Türk tiyatrosunun başarılı oyuncularından biri olan Handan Ertuğrul, Goethe, İbsen, Montherland, Thornton Wilder gibi yazarların yapıtlarını canlandırmıştır.

Sesi ve oyunculuk gücüyle sahneye egemen olan sanatçı, altmışlı yıllarda Muhsin Ertuğrul ile evlenmiştir.

Görev aldığı oyunlardan bazıları:

Faust, Köşebaşı, Çığ, Fatih, Çayhane, Genç Osman, Üçüncü Selim, Misafir, Cengiz Han’ın Bisikleti, Hizmetçiler, Kördüğüm, Andorra, Martı, Üç Kuruşluk Opera