Sakarya Kaynarca Nüfusu 2020 - 2021 |  Kaynarca İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Mağaza Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıSon dakika | AFAD duyurdu: Muğla Datça'da 4,1 büyüklüğünde depremBarış Kılıç kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi projelerde yer aldı?Fenerbahçe Yönetim Kurulu Metin Sipahioğlu'dan Galatasaray'ın iddialarına sert cevaplarAstsubay Kıdemli Üstçavuş (Sahil Güvenlik) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Örgü Makinası Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıSON DAKİKA! Ankara'da feci kaza: 4 ölü, 5 yaralı!Astsubay Kıdemli Üstçavuş (Jandarma) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?İlig isminin anlamı nedir, İlig ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Muhsin Ertuğrul'un eşi Handan Ertuğrul'dan acı haber: Hayatını kaybetti!

Muhsin Ertuğrul'un eşi Handan Ertuğrul'dan acı haber: Hayatını kaybetti!

Devlet Tiyatroları emekli oyuncusu, Devlet Tiyatrolarının ilk Genel Müdürü Muhsin Ertuğrul'un eşi Handan Ertuğrul 94 yaşında yaşamını yitirdi.

Muhsin Ertuğrul'un eşi Handan Ertuğrul'dan acı haber: Hayatını kaybetti!

Devlet Tiyatroları emekli oyuncusu, Devlet Tiyatrolarının ilk Genel Müdürü Muhsin Ertuğrul’un eşi, Handan Ertuğrul 94 yaşında hayata veda etti.

İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı Ertuğrul, 2 Nisan Cuma günü Kültür ve Turizm Bakanlığının himayelerinde Muhsin Ertuğrul Sahnesinde düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

aw283525-01.jpgMuhsin Ertuğrul'un eşi Handan Ertuğrul'dan acı haber: Hayatını kaybetti!

1950 yılında sanatçı kadrosu alan Ertuğrul, operada Mozart’ın Figaro’nun Düğünü’nde Barbarina rolü dahil olmak üzere birçok müzikalde önemli rollerde kendini göstermiştir. Türk tiyatrosunun başarılı oyuncularından biri olan Handan Ertuğrul, Goethe, İbsen, Montherland, Thornton Wilder gibi yazarların yapıtlarını canlandırmıştır.

Sesi ve oyunculuk gücüyle sahneye egemen olan sanatçı, altmışlı yıllarda Muhsin Ertuğrul ile evlenmiştir.

Görev aldığı oyunlardan bazıları:

Faust, Köşebaşı, Çığ, Fatih, Çayhane, Genç Osman, Üçüncü Selim, Misafir, Cengiz Han’ın Bisikleti, Hizmetçiler, Kördüğüm, Andorra, Martı, Üç Kuruşluk Opera

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT