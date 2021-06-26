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Muhsin Köse kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'daki toplu açılış töreninde "Yahu Muhsin sen beni çıldırtacaksın." demesinin ardından koruması olan Muhsin Köse merak konusu oldu. Peki Muhsin Köse kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Muhsin Köse kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'nde beklenmeyen bir tepki gösterdi. Erdoğan, kurdele kesimi sırasında, makasın kürsüye koyulması nedeniyle, " Yahu Muhsin sen beni çıldırtacaksın. Koy şuraya" deyince söz konusu kişi Muhsin Köse merak konusu oldu. Bizlerde sizler için internet arama motorlarında Muhsin Köse kimdir? Kaç yaşında? Nereli?  sorularına yanıt verdik. 

Muhsin Köse kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kaç yaşında?

MUHSİN KÖSE KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA? 

Muhsin Köse, Denizli Tavaslıdır. Aydın İl Emniyet Müdürü Yardımcısı olarak görev yaparken 2012 yılında Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlık koruma müdürlüğü görevine getirildi. Daha sonra ise Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakınındaki isim olarak koruma polisliğini yapmaktadır. 

Muhsin Köse'nin kaç yaşında olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır. 

Muhsin Köse kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kaç yaşında? Muhsin Köse kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kaç yaşında?

 

 

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