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  3. Muhsin Yazıcıoğlu davasında tanık olarak dinlenecekti, hayatını kaybetti!

Muhsin Yazıcıoğlu davasında tanık olarak dinlenecekti, hayatını kaybetti!

Ankara'da kendi otomobilinin altında kalarak hayatını kaybeden polis memuru Erol Yıldız hayatın kaybetti. Yıldız, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir süre korumalığını yapmıştı. Yıldız, 23 Mayıs'ta görülecek davada tanık olarak dinlenecekti.

Muhsin Yazıcıoğlu davasında tanık olarak dinlenecekti, hayatını kaybetti!

Ankara'nın Keçiören ilçesi Ayvalı mahallesinde meydana gelen kazada Meclis koruma Daire Başkanlığında görevli polis memuru Erol Yıldız aracını çalıştırma istedi ancak çalışmadı. Bunun üzerine aracından inerek otomobilini iterek çalıştırmak istedi. Bu sırada geri geri gelen otomobilin altında kalan Erol Yıldız hastaneye kaldırıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu davasında tanık olarak dinlenecekti, hayatını kaybetti!

Aracın altında kalarak ağır yaralanan Erol Yıldız hastaneye kaldırıldı. Yıldız, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yıldız, 23 Mayıs tarihinde Fetullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda müdahale ederek, örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulunup yardım ettikleri öne sürülen 19 kişinin yargılandığı Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tanık olarak dinlenecek 3 korumadan 1'iydi. Duruşmaya Ankara'dan SEGBİS ile katılacaktı.

 

 

 

 

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