Muhsin Yazıcıoğlu şehit sözleri | Muhsin Yazıcıoğlu'nun en güzel sözleri

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu, 2009'da yerel seçimler için memleketin birçok köşesine giderek mitingler yapıyordu. Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde gerçekleştirdiği mitingin ardından ekonomik zorluklara rağmen kiralanan helikopterle Yozgat'ın Yerköy ilesine gitmek için helikoptere bindi. Yazıcıoğlu'nun içindeki helikopter 25 Mart 2009'da Göksun ilçesi kırsalına düştü. Yazıcıoğlu ve beraberindeki 6 kişi vefat etti.

MUHSİN YAZICIOĞLU ŞEHİT SÖZLERİ | MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN EN GÜZEL SÖZLERİ

Muhsin Yazıcıoğlu siyasi kişiliğinin yanı sıra vatanseverliği ile gönüllere taht kurmuş olan önemli bir isimdi. Her zaman söylediği sözler akıllarda kalmıştır. İşte Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehitler için söylediği sözler ve haksızlığa karşı duruş gösteren sözleri...

-Bir saniyesine bile hükmedemediğimiz bir dünya için, bu kadar fırıldak olmaya gerek yok,

-Firavun'a karşı çıkmak yetmez, Musa'nın yanında olmak gerekir,

-Ben devlete, millete kurşun sıkanlara değil, 'Ben okumak istiyorum' diyenlere af istiyorum.

-Kan dökmeyi seven bir millet değiliz ancak söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz.

-Hainlere merhamet, mazlumlara ihanettir.

-Ben; toprağı saksıda, köylüyü sinemada, çileyi edebiyat kitaplarında okumadım. İçinde yaşadım, içinden geldim.

Şehit vermekten daha acı bir şey varsa o da; şehit haberi almaya alıştırılmış bir toplum olmaktır.

-Güne gülümserken papatyalar, Dualar gibi yükselir ümitlerim...

-Bizim çocukları kitap okumak sıkar. O yüzden fikri tartışmalarda biraz zayıf kalırlar. Ama kavga var dersen, Ayrancı'dan Kızılay'a koşa koşa gelirler!

-Beton çok soğuk, üşüyorum.

Zulüm Azrail olsa da hep Hakk'ı tutacağım. Mukaddes, davalarda ölüm bile güzeldir.

Bir elinde Bilgisayar, Bir elinde KUR'AN olsun.

Namlusunu millete çeviren tanka selam durmam.

Ölüm inançsız insanlar için korkunç bir sondur ama inananlar için ne kadar zevkli bir başlangıçtır!

Benim adım Muhsin Yazıcıoğlu ! Bana baskı sökmez ! Bizim Allah'tan başka kimseden korkumuz yok.

Bu adama haddi bildirilmelidir. Kedisini bile vermezmiş. Kürt, bizim kardeşimiz, soydaşımız, candaşımız. Kürdün kedisi de, keçisi de, kendisi de Türk milleti için değerlidir. Barzani'den bizim isteğimiz, kedi değildir, PKK elebaşlarıdır.

Bir saniyesine bile hakim olmadığınız bir dünya için; bu kadar fırıldak olmanın anlamı yoktur.

Ben Türk'üm, Türk esir olmaz. Ben Türk'üm, Türk Devletsiz olmaz. Ben Türk'üm, Türk Bayraksız olmaz. Ben Türk'üm, Türk Ezansız olmaz. Ben Türk'üm, Türk Hürriyetsiz olmaz.

Böldürtmeyeceğiz, soydurtmayacağız, Türkiyemize, Mirastarlarımıza her şeyiyle sahip çıkacağız. Var mısınız? Varız!

Evet adım Muhsin Yazıcıoğlu, bende ve arkadaşlarımda döneklik olmaz. Biz inandığımızı yaptık. İnandığımızı yapmaya devam ediyoruz.

Ben Avrupa Birliği kapısında zorlanan, aşağılanan Türkiye istemiyorum. Ben kendi medeniyetimle olurum. Ben yeniden Tük-İslam medeniyetinin inşaatını istiyorum.

İki saniye sonrasına garantimiz olmayan bir hayatımız için fırıldak olmaya gerek yok.

Haksız bir dava uğruna sultanlık yapacağıma, gerekirse haklı davada tek başıma yürüyeceğimi söylüyorum.

Yazıcıoğlu'nun naaşının, helikopter düştükten sonra karların üzerinde bulunması, sevenlerine "Üşüyorum" şiirini hatırlattı ve sevenleri tarafından adeta sembol haline getirildi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun şiirinde, "...Huzur dolu içimde / Ben sonsuzluğu düşünüyorum / Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum / Durun kapanmayın pencerelerim / Güneşimi kapatmayın / Beton çok soğuk, üşüyorum..." dizeleri yer almaktaydı.

Mamak zindanlarının en acımasız döneminde bile bu acıdan bir mefkure oluşturan, umudunu kaybetmeyen Yazıcıoğlu'nun "Gül, gül ki gül yüzünde binlerce güller açsın / Gül bahçesi gül yüzünden sevgi topla demet demet / Sevgide güller açsın, güller sevgi dağıtsın / Sevgiyle bakıyor gül gibi görüyorsan sen bahtiyarsın..." şiiri hafızalarda yerini koruyor.