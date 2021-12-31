25 Mart 2009 tarihinde yaşanan trajik helikopter kazasında yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun söylediği sözler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. "Muhsin Yazıcıoğlu sözleri | Muhsin Yazıcıoğlu "Üşüyorum" şiiri" konu başlıklarından derlediğimiz haberimiz aşağıda yer alıyor...

MUHSİN YAZICIOĞLU SÖZLERİ | MUHSİN YAZICIOĞLU "ÜŞÜYORUM" ŞİİRİ

Türk ata bindiğinde Alparslan’dır, Yavuz’dur… Attan indiğinde ise Mevlana’dır, Yunustur…

Önümüzde iki seçenek var: Ya ibret almayanlar gibi tarihin tekerrürüne seyirci kalacağız ya da bu ezberi bozacağız. Bizler ikinci yolu seçiyoruz.

İki saniye sonrasına garantimiz olmayan bir hayatımız için fırıldak olmaya gerek yok.

İnanmadığım yolda milyonlarla yürüyeceğime, inandığım yolda tek başıma yürürüm.

Zindanmış bu karanlık oda ne gam! Bana imanımın ışığı yeter!

Zor yola kolay insanlarla çıkarsanız… Seni de satar, yolu da satar yolcuyu da satar!

Bizim milliyetçiliğimiz ete, kemiğe, kana veya ırka değil, kültüre dayanır.

Bu bayrak öyle bir bayraktır ki; içinde VATAN vardır, dökülen KAN vardır, iki CİHAN vardır, DİN vardır, İMAN vardır.

Kan dökmeyi seven bir millet değiliz ancak söz konusu vatan ise; dünyanın şah damarını keseriz.

Vatanı sevmenin çilesini biz çektik, edebiyatını onlar yaptı.

Namlusunu millete çeviren tanka selam durmam.

Bu ülkede dürüst olmak başa beladır ama o bela başımızın tacıdır.

Bizim çocukları kitap okumak sıkar. O yüzden fikri tartışmalarda biraz zayıf kalırlar. Ama kavga var dersen, Ayrancı’dan Kızılay’a koşa koşa gelirler.

Er meydanı kancıklık kabul etmez!

Vatanı sevmenin çilesini biz çektik, edebiyatını onlar yaptı.

Biz, Fatih Sultan Mehmed Han kadar Türk, Said Nursi Hz. kadar Kürdüz! Ve hepimiz aynı kilimin desenleriyiz.

Ölüm inançsız insanlar için korkunç bir sondur ama inananlar için ne kadar zevkli bir başlangıçtır!

Firavun’a karşı çıkmak yetmez, Musa’nın yanında olmak gerekir!

Bir elinde Bilgisayar, Bir elinde KUR’AN olsun.

Ölüm inançsız insanlar için korkunç bir sondur ama inananlar için ne kadar zevkli bir başlangıçtır

Hayat böyledir dostum geçer beklemekle. Ümitlerin bittiği yerde abdest al ve sabahı bekle.

İslam hassasiyeti olmayan milliyetçiliğin içi boştur.

Haksız bir davada zirve olmaktansa, haklı bir davada zerre olmayı tercih ederim.

Benim adım Muhsin Yazıcıoğlu! Bana baskı sökmez! Bizim Allah’tan başka kimseden korkumuz yok.

Vatan aşkı maya gibidir. Sütü bozuklarda tutmaz…

Ben Avrupa Birliği kapısında zorlanan, aşağılanan Türkiye istemiyorum. Ben kendi medeniyetimle olurum. Ben yeniden Tük-İslam medeniyetinin inşaatını istiyorum.

ÜŞÜYORUM

Bir coşku var içimde bugün kıpır kıpır

Uzak çok uzak bir yerleri özlüyorum

Gözlerim parke parke taş duvarlarda

Açılıyor hayal pencerelerim

Hafif bir rüzgar gibi, süzülüyorum

Kekik kokulu koyaklardan aşarak

Güvercinler ülkesinde dolaşıyor

Bir çeşme başı arıyorum

Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp

Mis gibi nane kokuları arasında

Ruhumu dinlemek istiyorum

Zikre dalmış her şey

Güne gülümserken papatyalar



Dualar gibi yükselir ümitlerim

Güneşle kol kola kırlarda koşarak

Siz peygamber çiçekleri toplarken

Ben çeşme başında uzanmak istiyorum

Huzur dolu içimde

Ben sonsuzluğu düşünüyorum

Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum

Durun kapanmayın pencerelerim

Güneşimi kapatmayın

Beton çok soğuk, üşüyorum

YAKARIŞ

Her şeyin bir senden olduğuna.

İman ile inanmak ne güzel.

Hamd-ü senalar ile uğruna.

Çile çekmek ve yanmak ne güzel.

Her yan taş duvar,demir parmaklık.

Ve kilitli kapım.

Bir başıma olsam ne çıkar ki.

İlahi! Ben seninle varım…

Ulaşsa nur şavkın yıldızlarla.

Her gece cemalin iner bir perdeden.

Aydınlanır ilahi ışığınla.

Bu zindan şenlenir pencereden…

Bu demde benliğim huzurla dolar

Şükür sana, ellerim hep havada.

Kahrına da lütfuna da razıyım!

Adalet bekliyorum her duada…

Zindan ve Hayaller

Zindanmış bu karanlık oda.

Ne gam!

Bana, imanımın ışığı yeter…

Ellerim mi kelepçelenmiş arkasından?

Tutsak edilemez ya düşünceler!

Paslı kilit ve demirlerle çevrili.



Olsa da odam, Sınır tanımaz hayaller.

SORULAR

Geçmişten geleceğe uzanan

Bir yolun neresindeyim?

Daha hangi dağ ve engelli yollardan

Çıplak ayaklarla gideceğim?

Bugün bir son, yoksa bir başlangıç mı?

Daha kaderin hangi çilesini öreceğim?

Uzak uzak yollar, çizgi çizgi önümde,

Tercihi kader mi yapacak, ben mi vereceğim?

Kanımı, gözyaşımı, istikbalimi, yıllarımı

Ben kimden isteyeceğim?

Maznun mu, masum muyum?

Hesabını Allah’a, Allah’a, Allah’a vereceğim.

GÜL

Gül, gül ki gül yüzünde binlerce güller açsın.

Gül bahçesi gül yüzünden sevgi topla demet demet.

Sevgide güller açsın, güller sevgi dağıtsın.

Sevgiyle bakıyor gül gibi görüyorsan sen bahtiyarsın...