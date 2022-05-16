Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme!

Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını yapan ve Ankara'da kendi otomobilinin altında kalarak hayatını kaybeden TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memuru ErolYıldız'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Yazıcıoğlu'nun koruma ekibinde bulunan ve ölümüyle ilgili soruşturma başlatılan Yıldız'ın, Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasından önce meydana gelen bazı konvoy kazalarıyla ilgili ifadesine başvurulduğu, 23 Mayıs'ta da yine aynı konu için ifadeye çağrıldığı bildirildi.

TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memuru Yıldız, sabah saatlerinde Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde işe gitmek üzere aracına bindi. Yokuşta aracını çalıştıramayınca arka kısmına geçerek itmeye başlayan Yıldız, bu sırada geri gelen aracının altında kaldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldız'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

Bu kapsamda bilgisine başvurulan N.K. isimli görgü tanığı, evinde bulunduğu sırada dışarıdan gelen ses üzerine pencereye çıktığını belirterek, "Dışarı baktığımda, araç altında bir çift ayak gördüm. Hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdim." ifadesini kullandı.

Ayrıca başsavcılığın talimatıyla Yıldız'ın ölümüne neden olan araç üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılacak.

İFADESİ DİNLENECEKTİ

Erol Yıldız'ın Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale edildiği iddiasıyla görülen 19 sanıklı davanın 23-25 Mayıs'taki celselerinde tanık olarak dinleneceği aktarılmıştı ancak son gelişmeyle Yazıcıoğlu'nun koruma ekibindeki Yıldız'ın "helikopter kazasında" tanık olmadığı belirtildi.

TBMM Koruma Daire Başkanlığından edinilen bilgiye göre, geçmişte Yazıcıoğlu'nun koruma ekibinde bulunan, TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memuru Yıldız'ın, helikopter kazasının meydana geldiği gün Yazıcıoğlu'nun yakın ekibinde yer almadığı belirtildi.

Yıldız'ın bu olayla ilgili ifadesinin alınmasının söz konusu olmadığı öğrenildi.

Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasından önce meydana gelen bazı konvoy kazalarıyla ilgili ifadesine başvurulan Yıldız'ın, 23 Mayıs'ta da yine aynı konu için ifadeye çağrıldığı kaydedildi.

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlem yürütülüyor.