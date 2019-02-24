Muhtar adayı, atıyla kapı kapı dolaşıp oy istiyor

KONYA'da Meram ilçesi Durunday Mahallesi Muhtar adayı fizyoterapist İbrahim Ömür Belgin (30), takım elbisesini giyip, "Cemşit" adını verdiğini atıyla birlikte kapı kapı dolaşarak seçmenden oy istiyor.

12 yıldır Durunay Mahallesi'nde masaj salonu işleten İbrahim Ömür Belgin, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde muhtar adayı oldu. Mahalleye muhtar olarak hizmet etmek istediğini belirten Belgin, takım elbisesini giyip, "Cemşit" adını verdiği atıyla kapı kapı dolaşıp, oy isteyerek farklı bir seçim kampanyası yürütüyor. İki yabancı dil bildiğini ve 3 üniversite mezunu olduğu belirten Belgin, şunları söyledi:

''3 üniversite mezunuyum. İki yabancı dil biliyorum. Aynı zamanda fizyoterapistim. Muhtar olma sebebim, mahallemize hizmet etmek. Genç birisinin muhtar olması avantajdır diye düşünüyorum. Eski muhtarlarımız biraz yaşlı. Yaşlı insanların algıları ve çalışmasıyla, gençlerin çalışması ve algısı farklıdır. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, gençler bu ülkeyi ayaklandıracak. Bu gençlerden de biri ben olmak istedim."

ATIM "CEMŞİT" İLE GEZİYORUM

Seçim çalışmaları kapsamında rahvan cinsi atı Cemşit ile birlikte seçmenleriyle buluştuğunu belirten Belgin, " At, Türklerin soyundan gelmektedir, kültürüdür. Biz bu kültürü yaşatmaya çalışmaktayız. Atımızla birlikte hem gençlerimizi ata alıştırmış oluyoruz, hem de mahallemizde bir spor etkinliği oluşmuş oluyor. Mahallemizde ata binen insan sayısı da oldukça fazla. Bundan dolayı da ata biniyoruz. Muhtarlık seçim startımıza da atla başladık. Mahalle sakinleri de bize çok güzel karşılıyor. Mahallemiz atları ve hayvanları seviyor. Ata binmeyi atla gezmeye devam edeceğim." diye konuştu.

TANZİM SATIŞ NOKTASI VE HAL EKMEK BAYİSİ AÇMAK İSTİYORUM

Vatandaşlardan gelen talep üzerine seçildiği taktirde mahalleye tanzim satış noktası ve halk ekmek bayisi açmak istediğini de belirten Belgin, "Seçildiğim taktirde mahalle sakinlerinden gelen talepler üzerine girişimlerde bulunacağız. Bunlardan biri tanzim satış noktası diğeri ise halk ekmek bayisidir. Mahallemizde halk ekmeğimiz bulunmuyor. Mahalle sakinleri ekmek alabilmek için çarşıya iniyor. Parklarımızda sokak köpekleri nedeniyle güvenli değil. Barınak ve belediye yetkilileriyle görüşüp hem sokak köpeklerimizin daha iyi bakılmasını sağlayacağız hem de vatandaşlarımızı rahat ettireceğiz" dedi.

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DHA