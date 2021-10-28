2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için Millet İttifakı'nın kimi aday göstereceği tartışılmaya devam ediyor. Bu kapsamda ortaya her geçen gün yeni bir isim atılmaya da devam ediyor. Son olarak gündeme Muhtar Kent isminin düşmesi ile birlikte vatandaşlar bu ismin biyografisini araştırmaya başladı. Peki Muhtar Kent kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Muhtar kent serveti ne kadar? İşte o soruların cevapları...

MUHTAR KENT KİMDİR, ASLEN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Tam adıyla Ahmet Muhtar Kent 1952 yılında New York‘ta doğdu. Aslen Ayvalıklı Madra Ailesi'nden gelmekte olan Muhtar Kent’in babasının adı ise Necdet Kent‘dir. Babası Necdet Kent “Türk Oskar Schindler” olarak anılmaktadır. Bunun nedeni ise II. Dünya Savaşı sırasında, Necdet Kent'in Fransa konsolosu iken kurtardığı 70-80 Türkiye Yahudisidir. Muhtar Kent'in babası, savaştan sonra Türkiye'nin New York Başkonsolosu olarak görev almıştır. Muhtar Kent, Tarsus Amerikan Koleji'ni bitirdikten sonra İngiltere Hull Üniversitesi ekonomi bölümünden mezun olmuştur. Londra City Üniversitesi'nde iş yönetimi konusunda master eğitimini tamamlayan Muhtar Kent, Üniversite eğitimi bitince Türkiye'ye dönüp askerlik hizmetini yapmıştır. Askerlik sonrası cebindeki bin dolarla ABD‘ye giden Kent, amcasının yanına yerleşti.

COCA COLA'DA SIFIRDAN ZİRVEYE

Bir gazete ilanında Coca Cola iş ilanını gören Ahmet Muhtar Kent, 1978 yılında Coca Cola‘ya girdi. Atlanta‘da Coca Cola International'da pazarlama uzmanı olarak işe başlayan Muhtar Kent, işe ilk başladığında ilk 10 ayında sabah saat 4'te kalktı, kamyon yükledi, marketlere ve büyük satış noktalarına kamyonlarda Coca Cola taşıdı. Bir sene sonra reklam müdürü olarak Roma‘ya tayin olan Muhtar Kent, 1981 yılında da Hollanda‘ya atandı.

Daha sonra Coca Cola şirketinde çeşitli pozisyonlarda çalıştıktan sonra 1 Temmuz 2008 itibariyle Coca-Cola şirketin CEO‘su oldu. Muhtar Kent, 23 Nisan 2009 tarihinde Coca Cola'nın Atlanta Merkezinde yapılan Yönetim Kurulu Başkanı seçimlerinde kurul üyelerinin oylarıyla Coca-Cola'nın Yönetim Kurulu Başkanı Oldu.

Okan Üniversitesi Danışma Kurulu üyesi olan Muhtar Kent, 2010 yılında Okan Üniversitesinin verdiği Onursal Doktara Ünvanına layık görülmüştür.

Muhtar Kent, New York‘ta tanışıp evlendiği eşi Defne Kent ile birlikte iki çocuğu vardır.

MUHTAR KENT'İN SERVETİ NE KADAR?

Uzun yıllar boyunca Coca Cola CEO'luğu ve çeşitli farklı pozisyonlarda da görev alan Muhtar Kent'in yıllık kazancının yaklaşık olarak 20 milyon dolar olduğu ifade edilmektedir. Hisse satışlarıyla birlikte bu miktarın zaman zaman iki-üç katına da çıktığı ifade edilirken Muhtar Kent'in bugüne kadarki toplam servetinin ne kadar olduğu ise tam olarak bilinmemektedir.