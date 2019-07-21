Muhtar köy sakinlerinin antrenörlüğünü yapıyor

EDİRNE (AA) - Edirne merkeze bağlı Yenikadın köyü muhtarı köy sakinlerinin gönüllü antrenörlüğünü de yapıyor.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla kente bağlı köylere spor alanları oluşturuldu. Günlük egzersiz yapmaya uygun alanların kurulduğu köylerde sakinler işleri bitiminde sağlıklı yaşam için spor yapıyor.

Bu köylerden birisi de Yenikadın köyü, bu köyü diğerlerinden ayıran özelliği ise sporcu muhtarları.

Geçmişte futbol oynayan ve hakemlik yapan muhtar Sedat Tosun (57), muhtarlıktaki işlerini tamamladıktan sonra alana gelip, alandaki köylülerine spor yaptırıyor.

Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne Valisi Canalp'in köye yaptırdığı spor aletleri sayesinde köyde spor yapan vatandaşların arttığını söyledi.

Köylerinde ilk kez spor alanı kurulduğunu belirten Tosun, "Spor aletlerini ilk kez görenler var. Bunları merak edip bilgi alanlar var. Bizde köydeki vatandaşlarımıza ufak tefek yardımcı oluyoruz. Köylülerimizle beraber günlük antrenmanlarımızı yapıyoruz. Şimdilik kadın ve çocuklar ilgi gösteriyor spor aletlerine. Günlük spor etkinliğimizi kahvede oturan vatandaşlarımıza da yaymak istiyoruz. Edirne Valimize teşekkür ederiz." diye konuştu.

- "Köyümüze kapalı spor salonu da istiyoruz"

Sağlıklı yaşamın birinci şartının spor yapmak olduğunu dile getiren Tosun, şunları kaydetti:

"Tabi bu köylümüz için bir başlangıç. Spor salonuna da ihtiyacımız var. Havalar güzelken açık havada spor yapılabiliyor ama kış günü de spor yapılması gerekiyor. Köyümüze kapalı spor salonu da istiyoruz. Valiliğimizce kurulan bu spor aletlerin her yaştan insanımız kullanabilir. Yani kol, bacak, bel çalıştırabilen, ısınma hareketleri yapabileceği spor aletleri. Genci yaşlısı bu spor aletlerini kullanıyor.

Bende muhtarlığın yanında bu spor alanının kurulmasıyla eski günlerime geri döndüm diyebilirim. Her gün muhtarlıktaki işlerimi bitirdikten sonra spor alanına geliyorum. 7'den, 70'e spor yapıyoruz. 30 yıllık spor geçmişim var benim. Amatör ligde 20 yıl hakemlik yaptım, 10 yıl da futbol oynadım. Elimden geldiğince köylümüzün spor yapması için yardımcı olmaya çalışıyorum."

- "Hayatımda ilk kez spor yapıyorum"

Köy sakinlerinden Nevriye Türkyılmaz (51) de doğduğundan bu yana Yenikadın Köyünde yaşadığını ve hayatında ilk kez spor yaptığını aktardı.

Spor yaparken muhtarın antrenörlük yaptığını dile getiren Türkyılmaz, "Çocuklarımızla spor alanına gelip, spor yapıyoruz. Haftanın bazı günlerinde piknikte yapıyoruz burada. Herkes çok memnun. Daha önce köyümüzde bu imkan yoktu devletimize, valimize teşekkür ederiz." dedi.

Kızıyla spor yapmaya gelen Nazlı Yıldırım (45) ise ev hanımı olduğunu belirterek, "Eşim çiftçi ev işlerinin ardından ona yardımcı oluyorum. Ama köyümüze spor alanı kurulduğundan bu yana günlük etkinliklerimiz arasına sporu da ekledik. Kızımla spora geldim. Sağlıklı yaşam için her gün spor yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Melisa Yıldırım (17), okullar tatil olmasından sonra spor yapmaya geldiğini söyledi. Muhtar Sedat Tosun'un spor alanına gelenlere yardımcı olduğunu aktaran Yıldırım, anne - kız her gün spor yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA