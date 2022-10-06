Muhtar Tankerle su dağıtıyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Çekem köyünde muhtarlık yapan Halil Yılmaz, köylünün susuz kalmaması için kilometrelerce mesafeden tanker ile köyüne su hizmeti veriyor. Tankerle taşıdığı suyu kapı kapı dolaşarak köylüye dağıtıyor. Çekem köyündeki su sıkıntısı sorunu köylüleri canından bezdirdi. Köy de bulunan su kaynağını yıl içerisinde sadece 3, 4 kez kullanabildiklerini dile getiren köylüler bu yıl kaynağın tamamen kurumasından kaynaklı oluşan su sıkıntısına muhtar Halil Yılmaz çare buldu. Köy halkının su sıkıntısını gidermek için herkese örnek olabilecek bir fedakarlıkla adından söz ettirdi. Halil Yılmaz, traktörüne eklediği tankerle her gün kilometrelerce yol giderek civardaki köylerden köyüne su hizmeti sağlıyor. Halil Yılmaz, yetkililere seslenerek bir an önce su sıkıntılarının giderilmesini istedi.

Haberin Devamı

SU KAYNAKLARI TAMAMEN KURUDU

Sivas Şarkışla Çekem köyü muhtarı Halil Yılmaz, “Köyümüzün başlıca sorunu su. Ben otuz yaşındayım, bu yaşıma gelene kadar su her zaman bizim köyümüzün problemiydi. Bir türlü neticeye kavuşamayan bir olay. Suyumuz yok. Yılda üç veya dört ay kullanabiliyoruz. Daha sonrasında su kesiliyor. Daha önce ki yıllarda hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştık ama bu yıl tamamen kurudu ve artık hiç suyumuz kalmadı” dedi.

SUSUZLUK GÖÇE NEDEN OLDU

Halil Yılmaz, son üç yıldır çevre köylerden kendi köyüne tankerle su taşıdığını belirterek, “2019 yılında muhtar seçildim. Günlük traktörüme binip 5 gidiş 5 dönüş 10 kilometre yol kat ediyorum. Tankerler ile su getiriyorum köy halkı da bu şekilde su ihtiyacını karşılamış oluyor. Köyde eskiden 25 hane vardı fakat şu an 7-8 hane kaldı. Su problemi nedeniyle köyümüz göç veriyor. Ben muhtar olmama rağmen ben bile bu şartlar altında burada durmayı düşünmüyorum. Su sıkıntısı köyde en büyük göç nedeni haline geldi” ifade etti.

YETKİLİLERE SESLENDİ

Su sorununa çözüm bulunması gerektiğini belirten köy sakini Uğur Baykal, “Muhtarımız haftanın her günü su tankerine su doldurmaya gidiyor. İhtiyacı olan köy halkına kapı kapı gezerek bu suyu dağıtıyor. Belgesellerde seyrediyoruz ülkemiz Afrika ülkelerinin su sorunlarını çözüme kavuşturuyor. İstiyoruz ki yetkililer bizim köyümüzün de su sorununu çözüme kavuştursunlar” dedi.



