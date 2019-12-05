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Muhtar Vural’ın acı günü

Oltu Şehitler mahallesi muhtarı Gürbüz Vural ve Oltu Esnaflarından Tuncay Vural'ın anneleri Melahat Vural hakkın rahmetine kavuştu

Muhtar Vural’ın acı günü

Oltu Şehitler mahallesi muhtarı Gürbüz Vural ve Oltu Esnaflarından Tuncay Vural'ın anneleri Melahat Vural hakkın rahmetine kavuştu

Erzurum Araştırma hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görürken Melahat Vural (77) kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Anne Vural'ın cenazesi Oltu Aslanpaşa Cami'inde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cankurtaran mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.

Muhtar Vural’ın acı günü

Muhtar Vural’ın acı günü

Kaynak: İHA

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