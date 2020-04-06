Muhtardan davullu zurnalı moral etkinliği

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir muhtar tarafından mahallesinde yaşayan ve korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasaklanan 20 yaş altındaki gençler ve çocuklar ile yaşlılar için düzenlenen davul zurnalı etkinlik renkli görüntüler oluşturdu.

Beyşehir ilçesinin merkez Avşar Mahallesi Muhtarlığı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında mahallede çalınan davul zurna, TOKİ konutlarının bulunduğu yerleşim merkezinde oturan apartman sakinlerinin de ilgisini topladı. Davul zurna çalanları pencere ve balkonlarına çıkarak izleyen mahalle sakini aileler yaşanan bu anları cep telefonlarıyla kaydederek alkışlarla ve Türk bayrağı sallayarak destek verdi.

Avşar Mahallesi Muhtarı Yasin Sümbül, düzenledikleri etkinlikle aynı zamanda mahalle sakinlerine evde kalmaları çağrısında bulunduklarını söyledi. Muhtar Sümbül, "Mahalle halkımızın evde kalmaları için bir müddet daha sabırlı ve iradeli olmalarını istiyoruz. Bu kapsamda, özellikle mahallemizde yaşayan ve sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen çocuklarımıza bir nebze de olsa davul zurna çaldırarak moral vermek istedik. Vatandaşlarımızın ve çocuklarının evde canlarının sıkılmasını istemiyoruz. Bir müddet daha evlerde kalacağız ama Allah'ın izniyle bu korona virüs salgınını hep beraber atlatacağız. Biliyorsunuz, yaşlılarımız da var. Onlar da evlerinde. Bu etkinliğimiz mahalle sakinlerimizin bayağı bir hoşuna gitti. Gördünüz, onlarda evlerinden el salladı, bir yerde onlara moral oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA