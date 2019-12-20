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Muhtar'dan kedilere büyük destek!

Bolu'da, Yaşamkent Mahallesi Muhtarı Mehmet Özdem, kendi imkanlarıyla yaptığı 17 kedi evini soğuk havalarda kedilerin yaşamlarını sürdürebilmesi için mahallenin çeşitli noktalarına yerleştirdi.
20 Aralık 2019 Cuma 13:06

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