Muhtar'dan kedilere büyük destek!

Bolu'da, Yaşamkent Mahallesi Muhtarı Mehmet Özdem, kendi imkanlarıyla yaptığı 17 kedi evini soğuk havalarda kedilerin yaşamlarını sürdürebilmesi için mahallenin çeşitli noktalarına yerleştirdi.