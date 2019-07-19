Muhtarı bıçaklayan şahıs yoğun bakımda

Niğde'de köy muhtarını bıçaklayan şahıs dengesini kaybederek düşmesi sonucu ağır yaralandı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Yeşilburç köyünde yaşayan K.M. (30), gün içerisinde muhtar C.T.'yi (47) arayarak akşam evrak almaya geleceğini söyledi. Akşam saatlerinde alkollü olarak muhtarlık binasına gelen gelen K.M., muhtar C.T.'den evrakları aldığı sırada bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kahvehanedeki vatandaşların araya girmesiyle K.M. olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra geri gelen K.M., muhtar C.T. ile yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle K.M., muhtarı karın bölgesinden bıçakladı. Kargaşa esnasında yere düşen K.M. başını betona çarptı. Her iki yaralı da olay yerine gelen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

K.M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA