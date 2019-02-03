Muhtarlar birliktelik için bir arada

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kümbet mahallesinde yaşayan vatandaşlar, ortak birliktelik kararının ardından seçimlere katılacak iki muhtar adayının da yer aldığı bir toplantı düzenledi.

Kümbet Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Sedat Uysal ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından organize toplantıda köy konağında bir araya gelen Kümbet halkı, yaklaşan yerel seçimler öncesi mahalledeki muhtarlık seçiminden, mahalle için yapılacaklara kadar birçok konuyu ele alarak hep birlikte değerlendirdi. "Her Şey Kümbet" için sloganıyla yaptıkları paylaşımla diğer mahallelere örnek olan Kümbetliler iki adayı bir araya getirerek birlik beraberlik içinde güzel bir seçim geçirilmesini dile getirdiler.

Kümbet Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Sedat Uysal; "Dernek yönetimi olarak Kümbet köyünde 2 muhtar adayımız ve köylülerimiz ile toplantı yaptık. Muhtar adaylarımıza yerel seçimde başarılar diledik, ileri tarihlerde yapacağımız etkinlikler için görüş alışverişinde bulunduk, güzel bir buluşma oldu. Köyümüzde dostluk kazansın" diye belirtti.

Seyitgazi Belediye meclis üyesi Seydi Kanat ise; "Köyümüz açısından başarılı çalışmalarımız oldu inşallah memleketimiz için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Muhtar adayları Hasan Yanık ve Gazi Ay ise birbirlerine başarılar dileyerek birlik ve beraberlik içinde güzel temennilerde bulundular.

Kaynak: İHA