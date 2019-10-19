’Muhtarlar Günü’nde muhtarların talepleri

Samsun'da "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Samsun Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, "Köy ve Mahalle Kanunu yenilenmelidir. Ayrıca seçimlerde muhtarlık seçim sandıklarının ayrı olması önemlidir" dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Samsun Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri bir program düzenledi. İlkadım'da bulunan Onur Anıtı'na çelenk bırakarak başlanan programda konuşan Başkan Mustafa Öztürk, Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla kahraman Türk ordusuna desteklerini belirterek, "Bu günün ilan edilmesinde başta Cumhurbaşkanımıza, hükumete, Meclisimize, İçişleri Bakanlığına ve genelgenin yayınlanmasında emeği geçen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonuna teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün bakıldığında 95 yıllık Köy Kanunu ve 75 yıllık Mahalle Kanunu ile sorunlara çözüm üretmeye çalışan bir muhtarlık müessesini görüyoruz. Geçmişte iletmiş olduğumuz taleplerimizi dikkate alıp çözüme ulaştıran hükumetimiz muhtarlığı cazip hale getirmiş ve bir aday patlaması olmuştur" ifadelerini kullandı.

Muhtarların talepleri

Hükumetten bazı taleplerinin olduğunu aktaran Başkan Öztürk, "Muhtarların bu özel gününde kısa da olsa sorunlarına değinmek gerektiği düşüncesindeyim. Dolayısıyla, 2972 sayılı Kanun çerçevesinde muhtarlık seçimlerinde adaylık usulü getirilmelidir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 9. maddesinde değişikliğe gidilmeli, maddedeki muğlak ifadelerin yerine daha somut ifadeler kullanılmalıdır. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda değişiklik yapılarak muhtarlar tarafından düzenlenecek belge ile adres kayıt işlemlerinin yapılması sağlanmalıdır. Köy ve Mahalle Kanunu yenilenmelidir. Ayrıca seçimlerde muhtarlık seçim sandıklarının ayrı olması önemlidir. Muhtarların sağlıklı ve teşkilatlı bir yapıya kavuşturulması için Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalıdır" şeklinde konuştu.

Muhtarlar Günü dolayısı ile düzenlenen programa dernek üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı. Program toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile tamamlandı.

Kaynak: İHA